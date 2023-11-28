港股被台股超車！5年前才創3萬3高點　如今「腰斬」陷萬七保衛戰

▲台股近期氣勢如虹。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

台股加權指數近期站穩萬七，並不斷上攻，28日收在17341.25點，港股恆生指數上午本還以17419.42點領先台股，但下午開盤卻又持續下挫，最低跌至17303.82點，與台股「黃金交叉」，截至下午2時15分仍低於台股加權指數，也讓台股加權指數在睽違30年之後，又重新領先港股恆生指數。

台股加權指數與香港恆生指數上一次的「黃金交叉」是在30年前，當時，台股在1990年創下12682點的高點後，就開始一路狂跌，在1992年被港股超車，當年，恆生指數最高點飆到6470點，台股則是5459點。

不過，港股在2018年1月26日創下33154.12的高點以後，近幾年卻陷入了低迷，甚至在2022年10月28日跌至14863點，不只短短4年就從最高點「腰斬」，更是創下了13年來的新低。

▼港股近年表現低迷，恆生指數幾乎「腰斬」。（圖／翻攝Google）

▼加權指數大漲200點，站穩萬七關卡。（圖／翻攝證交所）



之後，港股曾一度回魂，在今年初又漲回2萬點以上，但很快又開始下殺，下半年不斷在萬八、萬七之間徘徊，最終被站穩萬七的台股給超車。

事實上，香港政府也對港股的長期不振相當緊張，還為此在8月底成立了「促進股票市場流動性專責小組」，由財政司司長籌組，專責研究如何增加香港股市的流動性。

「促進股票市場流動性專責小組」成立之後，也很快提出調降股票交易印花稅的建議，並在通過立法會同意後，於本月15日將稅率從原本的0.13%下調至0.1%，盼能降低投資者的交易成本，提振市場情緒。

另外，專責小組目前也正在研究，颱風等惡劣天氣下股市能照常開市交易的可行性，以降低暫停交易所造成的損失。

▼香港特首李家超。（圖／路透社）