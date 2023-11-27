LINE日本伺服器遭駭客攻擊！約44萬筆個資外洩　疑與NAVER有關

▲外洩的44萬筆個資包括用戶年齡、性別、購買貼圖記錄，以及部分公司員工和業務合作單位的電子郵件地址等。（翻自LINE X平台）

圖文／鏡週刊

日本LINE雅虎「LY Corporation」公司今（27）日承認，伺服器日前遭到網路駭客攻擊，造成約有44萬筆用戶個資外洩，目前公司已採取後續措施，並將進一步擬定防護機制。

日本LINE雅虎公司指出，外洩的44萬筆個資包括用戶年齡、性別、購買貼圖記錄以及部分公司員工和業務合作單位的電子郵件地址等，但關於銀行帳戶或信用卡資訊等，目前暫時未發現有外洩狀況。

日本LINE也指出，這起網路遭攻擊事件是在10月9日發生，初步研判可能是母公司的韓國資訊科技業者Naver集團（Naver Corporation），其伺服器先遭網路攻擊，導致與Naver集團共享部分員工系統的LINE雅虎，也遭到攻擊。今日，公司為此事件向用戶造成影響致歉，並表示稍後會陸續公布調查詳情。

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