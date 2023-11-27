今下元節「補財庫日」！4生肖不補運恐衰到明年　命理師曝消災祕法

▲下元節這天可以到寺廟祭拜三官大帝，祈求赦罪、消災，犯太歲、破財生肖者，可趁這天祈福、轉運。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

今（27）日（農曆10月15日）是下元節，也是水官大帝的生日，民眾可至廟裡或自家門口拜拜，不但能夠消災解厄，還能改運旺財，命理專家楊登嵙就特別點名4生肖，由於他們明年犯太歲，須從下元節開始解厄、補運，並分享祭拜時的開運撇步。

楊登嵙指出，三官大帝也稱為「三元大帝」、「三界公」，掌管天、地、水三界事務，是福祿壽的化身，三元大帝的誕辰祭拜有不同意義，上元節天官賜福，中元節地官赦罪，下元節則水官消災解厄；而水官也掌管財庫，因此要補財庫，可在水官大帝生日當天到供奉三官大帝的大廟，或在自家門口來拜拜祈求，都有效力。

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水官大帝消災解厄，且「水」屬「財」，可補財運，到廟裡拜拜不僅能消災解厄，還能改運旺財，因此民眾絕對不要放過這天拜拜的好時機，同步祈求過年前能消除霉運、一路旺財，而且化解這一年所犯下的無心之過與冤孽，避免將災禍帶到明年。2024年甲辰龍年，犯太歲的牛、龍、羊、狗4個生肖，更要從下元節開始就要解厄、補運，提早為明年備足能量，趨吉避凶。

下元節水府之門大開，眾水鬼會隨著水官大帝來到人間，但祂們多在江河湖海中活動，所以，下元節唯一的禁忌就是「避免近水玩水」，尤其是沒有救生員管理的江河湖海。

●祭拜開運撇步

1.下元節拜拜時間

2023年11月26日農曆10月14日晚上11點後就能開始設香案祭拜，或農曆10月15日早上9點至11點。

2.下元節拜拜供品

壽麵、蛋糕、甜湯圓3碗、清茶3小杯，五種水果, 水果盡量是圓形的最好，可準備香蕉、李子、梨子、鳳梨，台語諧音為「招你來旺」；龍眼乾的果肉為黑色，從五行五色來看，黑色屬水，「水」為財，有生財之意；龍眼代表事業或投資的眼光銳利精準；剝下的龍眼殼丟到垃圾筒，象徵「脫胎換骨」。

3.下元節拜拜金紙

五色金（天金、頂極金、壽金、刈金、福金）。

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