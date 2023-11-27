公司尾牙2原因讓她超想逃跑　過來人共鳴：弄到根本不想去

▲公司尾牙2原因讓她超厭惡，貼文引起網友共鳴。（圖／取自免費圖庫pexels）

網搜小組／趙蔡州報導

今年即將步入12月，不少公司已經在準備跨年或尾牙活動，準備獎勵辛苦一年的員工。有一名女網友日前表示，她真的非常不想參加公司尾牙，原因是公司的尾牙有2大糟糕的特色，讓她不論參加或不參加，壓力都非常大，貼文一出引起許多網友共鳴。

原PO在Dcard表示，她真的非常不想參加公司尾牙，原因是公司飲酒到吐的文化，以及各種強迫人參加的團康遊戲，加上表面上說可以自由參加，實際上不參加就會被長官做記號，未來會被追問不參加的理由，「這次我真的想破頭，也想不到什麼合理的理由了，為什麼一個尾牙讓我這麼有壓力」。

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▲原PO表示，不想參加尾牙的原因之一，就是他們公司有喝到爛醉的文化。（圖／翻攝自pxhere）

貼文一出引起不少過來人共鳴，有人說，「我也真的不喜歡團康遊戲」、「贊同，我公司還要上台表演才能參加抽獎，我都直接放棄抽獎」、「邊緣人不想參加，然後也一樣不喜歡被逼酒的場合，不參加又感覺很不合群，真煩」、「前公司尾牙只要是主管抽到獎，還會被拱捐出來, 弄到根本不想去」。

也有人說，「我們公司吃尾牙就吃尾牙，不會搞那些有的沒的活動，因為大家都是下班後直接去吃，都自行驅車前往所以沒有人會喝酒，超讚」、「我也是不太想去尾牙的類型，不喜歡搞一堆活動的，不如在家看劇耍廢，還能吃自己想吃的」、「還好我們公司不參加真的不會怎麼樣，追問也太扯」。