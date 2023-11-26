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金馬得主湯昇榮、侯志堅、陳冠廷　世新大學校友閃耀奪金

圖一：廣電系校友湯昇榮監製動畫《八戒》榮獲金馬60【最佳動畫片】。（圖／金馬執委會提供）

▲ 廣電系校友湯昇榮監製動畫《八戒》榮獲金馬60【最佳動畫片】。（圖／金馬執委會提供）

生活中心／台北報導

世新大學一向為三金影視人才的培育搖籃，第60屆金馬獎於25日在台北盛大展開，今年世新有多名校友入圍，最終由廣電系知名校友湯昇榮監製的動畫片《八戒》榮獲【最佳動畫片】，新聞系知名校友侯志堅為電影《老狐狸》製作配樂榮獲【最佳原創電影音樂】，以及廣電系校友陳冠廷偕同杜篤之、吳書瑤，憑藉電影《五月雪》榮獲【最佳音效】，在今年金馬60，更多影人齊聚一堂、報名量也較過去幾年大幅增加的競爭下，成功閃耀奪金、完成創舉，也為母校爭光。

金牌監製湯昇榮幾乎年年出現在金鐘、金馬等影視頒獎典禮上，由他製作的影視作品更是收視、口碑雙保證，像是《紅衣小女孩2》、《我們與惡的距離》、《誰是被害者》、《火神的眼淚》、《茶金》與《模仿犯》等。此次他與導演邱立偉聯手打造的原創動畫電影《八戒》，角色靈感取樣自著名古典奇幻小說《西遊記》，卻不再以孫悟空為主角，細緻作畫功力加上超展開的冒險劇情，被譽為是近10年最強台灣動畫電影。除了金馬獎加持，更橫掃美國IIFA國際獨立影展白金獎、法國The Animation Studio Festival最佳動畫長片、義大利佛羅倫斯影展最佳動畫等多個國際大獎，成績斐然。

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圖二：新聞系校友侯志堅憑藉電影《老狐狸》榮獲金馬60【最佳原創電影音樂】。（圖／金馬執委會提供）

▲ 新聞系校友侯志堅憑藉電影《老狐狸》榮獲金馬60【最佳原創電影音樂】。（圖／金馬執委會提供）

完成三金大滿貫的資深音樂人侯志堅，光是今年就連獲金鐘獎、金馬獎肯定，更曾獲得4次金曲獎、2次台北電影獎，可謂金獎常客。今年他四度與高中同學、導演蕭雅全合作電影《老狐狸》，兩人更雙雙獲得最佳原創電影音樂與最佳導演，展現好默契與超群實力。

今年獲得9項入圍的電影《五月雪》，最後由杜篤之、吳書瑤、陳冠廷抱回最佳音效。世新廣電系校友陳冠廷，長年從事電影幕後工作，參與作品包含《軍中樂園》、《百日告別》、《再見瓦城》等，2021年以《青春弒戀》入圍第58屆金馬獎最佳音效獎，今年是第2次入圍、首次得獎。獲獎致詞時，陳冠廷說「我不是一個聰明有創造力的人，這座獎肯定的不是我個人，肯定的是音效這條路上，前輩們傳承、教導的技術。」

圖三：廣電系校友陳冠廷偕同杜篤之、吳書瑤榮獲金馬60【最佳音效】。（圖／翻攝金馬執委會提供影片）

▲ 廣電系校友陳冠廷偕同杜篤之、吳書瑤榮獲金馬60【最佳音效】。（圖／翻攝金馬執委會提供影片）

邁入第60屆的金馬獎，秉持其專業、公正與獨立的精神，樹立金馬獎在華語電影界的地位，而欣欣向榮的電影產業也持續吸引不同世代、領域的傳播人才持續投入、參與。世新大學校長陳清河特別恭喜獲獎校友，也期許作為台灣傳播教育龍頭的世新大學，不斷培育跨領域專才，為產業注入新血與活力，期待世新人繼續用精彩作品敲響金曲、閃耀金鐘、奔騰金馬！

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