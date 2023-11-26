桃園大園移工宿舍樓下電動自行車起火　12輛燒毀疏散18人

▲桃園大園移工宿舍樓下「蝦皮」戶外停放的電動機車發生大火。（圖／桃園市消防局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市大園區新興路一棟移工宿舍一樓戶外電動自行車今天清晨突然竄出火勢，消防局據報前往搶救，現場燃燒靜止中的7輛微型電動自行車及5部普通機車，並從旁噴灑水柱防止火勢向樓上竄燒，消防人員入室搜索帶出3人、再疏散15人；大火也在半小時後完全撲滅，但造成9部電動自行車與機車全毀，3部半毀，幸無人傷亡。

▲消防人員從旁灌救防止火勢向樓層宿舍延燒。（圖／桃園市消防局提供）

這起火警發生於今日上午7時許，大園區新興路一家「蝦皮」戶外停放的電動機車發生大火，火勢猛烈並有向樓上竄燒，消防隊為防止大火延燒移工宿舍，以水柱從旁灌救，同時緊急疏前移工宿舍內18人，大火造成其中機車9輛全毀被燒成骨架、3輛半毀；猛烈火勢並一度延燒至隔壁棟的戶外招牌、鐵捲門、玻璃門及2樓陽台鋁門。

▲機車被猛烈火勢燒成骨架。（圖／桃園市消防局提供）

消防局共出動消防人員24名，消防車9輛、救護車1輛前往灌救，立即控制火勢，並在30鐘後完成殘火處理。但現場機車大部分已經燒到只剩下骨架，至於起火原因及財損將進一步調查釐清。