陳仲祺任影音公會理事長　推3任務：培訓網紅、青年導演走向國際

▲資深媒體人陳仲祺出任台北影音公會理事長。（圖／陳仲祺提供）



記者陶本和／台北報導

台北市影音節目製作商業同業公會第十屆理、監事選舉結果近日出爐，理事長由擁有20多年新聞工作經驗的資深媒體人陳仲祺順利當選。陳仲祺表示，他上任後將力推三大任務，首先要在淨零碳排下推動影像背後的永續動能；同時，在全媒體時代中培訓網紅、後製剪輯人才；最後，則是協助青年導演發展走向國際。

台北市影音節目製作商業同業公會第十屆理、監事選舉結果近日出爐，第九屆理事長林湘評功成身退，交棒給新任理事長陳仲祺。陳仲祺在談話中盛讚林湘評在其任內的貢獻，積極推動會務之外，出錢又出力，服務同業，特別是在疫情肆虐的期間，替產業界奔走，獲得相當好的口碑。

接下重擔的陳仲祺，擁有20多年的新聞工作經驗，跨足電視、報紙、雜誌、網路等媒體，曾任上報總經理、中時集團副總主筆、今周刊副總編輯；在中央日報、中天電視時期，派駐北京、擔任兩岸新聞中心主管職，熟稔兩岸事務。

特別的是，陳仲祺不僅擁有新聞產業的歷練，更涉足商界與學界，在上市企業擔任CEO、中時集團時報國際廣告公司副總經理，也於國立政治大學商學院策管中心出任執行長，現則擔任台灣郵報社長、台灣輔助醫學會產業聯盟首席品牌顧問。

在陳仲祺筆下的人物，個個更是赫赫有名，包括：潤泰集團總裁尹衍樑、海基會董事長辜振甫、華為總裁任正非、中共人大副委員長彭珮云、大陸首富「分眾傳媒」創辦人江南春、飲料大王「娃哈哈」創辦人中國首富宗慶后、小肥羊總裁張鋼等人。

對於台北市影音節目製作商業同業公會的未來發展，陳仲祺表示，他上任理事長後有三大任務：首先，在淨零碳排下推動影像背後的永續動能，這是國際間的一個趨勢；其次，在全媒體時代下，要全力培訓網紅及各項網路平台後製剪接人才；最後，則是積極協助青年導演在影視產業發展，協助青年導演走向國際。