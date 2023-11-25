農民工小代「11萬YT帳號被搶」2個月收入沒了：還偷新影片上架

▲許多網友喜歡看著農民工小代的影片配飯。（圖／翻攝民工小代bilibili）



記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸網紅「農民工小代」依靠在工地上班的紀錄片、吃著工人餐點等親民影片，在YouTube上默默累積11.4萬人訂閱。沒想到，與小代合作上傳影片的公司，竟然拖欠分潤並私下偷影片上傳到YouTube更新，讓小代生氣地說，「他們這個做法真的是讓人非常氣憤」。

小代日前在bilibili帳號「農民工小代」上傳影片表示，他2020年收到一名自稱粉絲的網友來信，邀請他將影片上傳到YouTube賺取收益，當時他沒有聽過YouTube，思考能多賺一點錢的情況下欣然同意，沒想到簽約時才知道對方是一間多媒體公司。

[廣告]請繼續往下閱讀...

小代說，與對方合作3年多都算順利，但今年9月開始突然拿不到YouTube的分潤收益。他私訊詢問後，見到對方愛理不理的態度非常生氣，因此揚言要終止合約並找其他公司代發，沒想到對方竟直接不讀不回，也不將11萬人訂閱的帳號歸還，反而是偷他的新片繼續更新，讓他非常無奈。

▲▼農民工小代對於自己11萬訂閱的YouTube帳號被搶，感到非常無奈。（圖／翻攝民工小代bilibili）



小代表示，只要提到錢對方就玩失蹤，「現在的所有收益都在他那邊，帳號也是他在控制著，我是一點辦法都沒有，但是我肯定要想辦法拿回我的辛苦所得」，「還有就是油管（YouTube）那邊11萬多的粉絲，還不知道現在是什麼情況，還是在默默的支持我，真的是讓人非常的著急」。

網友看完紛紛留言，「沒有小代哪裡可以學烤捲材」、「哭了，這樣我吃飯配什麼」、「看小代停更5天跑去B站看才看到這個影片，轉發到YouTube底下留言直接被刪」、「難怪最近沒看到他更新，看不到代哥吃3塊錢雞蛋餅跟小米粥了」、「垃圾公司，還我小代」。