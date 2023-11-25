印度女爬「50公尺高訊號塔」求愛　群眾看熱鬧險擠爆高速公路

▲印度一名女子為了逼心上人娶她，爬上50公尺高的手機訊號塔示愛。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

這樣的愛太電波。印度北方邦日前發生恐怖求愛場面。一名20歲女子為了說服24歲心上人娶她，竟爬上50公尺高訊號塔呼喊愛情，超現實的光景不只吸引群眾圍觀，更驚動警方在周邊交管避免交通堵塞。

據《今日印度》報導，該名女子23日爬上默哈拉傑根傑區（Maharajganj）的Semra Raja附近的手機訊號塔，喊著要與24歲心上人結婚。而不知是巧合還是女子有意為之，這場面居然讓目擊民眾想起印度1975年電影《怒焰驕陽》（Sholay）中，頭頂冰箱示愛的經典場面。

當地警方表示，這名女子與24歲卡車司機維持了好幾年關係，女子是為了說服男方和男方家人同意結婚，才爬上這座訊號塔，由於一旁就是高速公路，塔周圍又聚集了許多群眾，他們不得已採取人潮管制措施。

警方表示，現場員警試圖說服女子下來但失敗後，一名警察直接「爬上塔把她拉下來」，女子也將因為違反相關法律遭到起訴。

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