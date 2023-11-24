劈腿2位數女護理師逼墮胎！10人訊息曝光　已婚女：先生要來接我

▲受害者A女罵男護理師是惡魔。（圖／翻攝靠北護理師）



記者鄒鎮宇／綜合報導

有網友在臉書粉專爆料，高雄一名男護理師劈腿同院至少10名女護理師，得知對方懷孕後就要求人工流產，讓許多女護理師受害。事後，有知情人士曝光10名女子與男護理師的對話截圖，其中一人竟是已婚身分，讓網友震驚。

有網友在臉書粉專「靠北護理師」發文表示，高雄某精神專科醫院內的一名男護理師，依靠好形象、口才等，在院內同時劈腿近10名不同病房的女護理師，不少女子被以「生下來」為由安撫而進行無套性行為，懷孕後卻被男方要求「拿掉」。

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▲受害者B女是已婚身分。（圖／翻攝靠北護理師）



▲受害者C女懷孕被逼墮胎。（圖／翻攝靠北護理師）



有網友PO出A到J共計10名女子與男護理師的對話截圖，其中有一名B女拒絕下班後被接送，「不行，我先生要來接我下班，下次吧」，還有不少女生聽到劈腿傳聞後與男方對質，卻面臨拒接電話、不回訊息的情況「一直掛電話不解釋嗎？」男護理師對此說「我需要權衡利弊」。

網友看完紛紛留言，「幾乎差不多時間懷孕也不容易欸」、「八點檔」、「竟然過了三天還能沒有任何蛛絲馬跡這個高層厲害了」、「護理師能玩成這樣…好想知道到底多帥」、「噁到不行」、「已婚還受害者喔，超大杯」、「好精彩，一個巴掌拍不響」。

▼男護理師劈腿2位數女護理師逼，以下違D女、E女、F女、G女、H女、I女、J女的對話截圖。（圖／翻攝靠北護理師）

