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社會 社會焦點 保障人權

3刀剁掉保時捷男雙掌！斷肢丟河中放水流　兇手賠700萬下場曝

▲南投斷掌案，柯男疑似為親友作保，慘遭追債報復。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲柯男被斷掌後丟包醫院，主嫌賠償700萬和解。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者劉人豪／南投報導

南投縣埔里鎮今年5月6日凌晨發生一起驚悚的斷掌案！一名從事酒類生意的40多歲柯姓男子，遭人丟包台中榮總埔里分院急診室外，醫護人員上前發現柯男雙手手掌遭人砍斷，經急救後無生命危險，但因找不到斷肢無法接回。事發後警方目前逮回涉案8人，並賠償柯男700萬元達成和解，南投地方法院審理後，依重傷害罪判曾姓主嫌7年6月徒刑，7名共犯依剝奪他人行動自由罪分別判5至6個月徒刑。

▲南投斷掌案，犯嫌將柯男斷掌後，用柯的外套為他止血。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲柯男遭砍斷雙掌，警方回到現場模擬情形。（圖／記者高堂堯翻攝）

今年5月5日時，曾男的同夥在柯男保時捷車輛底盤安裝GPS追蹤器，隔日凌晨趁柯男行經埔里西安路、牛眠橋頭一帶停等紅燈時，駕車衝撞製造車禍，再將柯男拖下痛毆，並強押上車帶至郊區凌虐、殘忍剁斷雙掌，接著載往台中榮總埔里分院急診室門口丟包，醫護人員見到柯男時，他手部已被凶嫌以外套綑綁止血，經搶救後生命無虞。

檢方查出，曾男因與柯男的共同友人之間，有網路博奕債務糾紛約200萬元，柯男從中出面協調、導致曾男懷恨在心，找來7名男子教訓柯男，3刀剁下兩掌後，將斷掌丟在國姓鄉、台中市交界的公路橋下，但當時多日大雨，警方到現場找不到，研判可能已經被大水沖走，造成柯男將一生殘疾。

▲▼高大成。（圖／記者許權毅攝）

▲高大成說生產的疼痛指數為10、11度，剁手則是8或9度。（圖／記者許權毅攝）

法醫高大成表示，江湖上剁手代表對方的地位不高，出手後也不怕對方報復，再來是有人偷竊不還或欠款不還，先剁手警告，讓他還有工作賺錢的能力，再不還就可能剁腳。另以疼痛指數來看，生產的疼痛指數為10、11度，剁手則是8或9度，且疼痛指數並非看多痛，而是看持續的時間長短。

法院審理時，曾男等8人均坦承不諱，且均已與柯男達成和解，曾男賠償700萬元，其他7人則則各賠償柯男10萬元，柯男並當庭表示原諒曾男等8人，南投地方法院依重傷害罪判主嫌曾男7年6月徒刑，其他7名共犯則依剝奪他人行動自由罪分別判5至6個月徒刑。

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南投埔里斷掌

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