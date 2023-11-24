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【廣編】台中市民野餐日11／26登場　「帶上親愛的人」享受悠閒假日時光

▲台中市民野餐日11／26登場　「帶上親愛的人」享受悠閒假日時光。（圖／台中市政府提供）

圖、文／台中市政府提供

台中市最大型的市民休閒活動，11月26日星期日「台中市民野餐日」，分別在中央公園、葫蘆墩公園、鰲峰山公園、坪林森林公園4地同時登場，今年以「帶上親愛的人」為主題概念，活動全程免費，鼓勵大家廣邀親愛的家人、朋友並帶上毛小孩一同參加野餐日，一起度過休閒的假日時光。

今年野餐日活動4場地各有不同特色主題，台中市政府建設局指出，中央公園規劃飛行野餐區、親子野餐區等5大主題；葫蘆墩公園主打「山系野餐」風格；鰲峰山公園主打「吾居無塑」風格；坪林森林公園主打「親愛的我Pet你-毛小孩慶生會、食農教育」主題，部分活動贈送數量有限的精美小禮品。另現場規劃有輕音樂表演、毛小孩健檢區、兒童好讀故事媽媽閱覽等，歡迎民眾相揪親愛的人到現場放鬆同樂。

台中市長盧秀燕表示，這屆野餐日主題是「親愛的人」，希望大家都是在悠閒單純的環境下野餐，請民眾切勿在現場烹調，共同維護公園綠地；而為響應低碳環保，請參與野餐的市民朋友儘量搭乘大眾運輸工具或騎乘自行車參加，也減少使用一次性產品，並鼓勵物品重複使用；活動當日服務台將免費提供垃圾袋，野餐完畢請民眾做好垃圾分類並將垃圾帶走，一起做環保、愛地球。

活動全程免費、不用報名，歡迎民眾踴躍參與，也可自備野餐墊到場同樂，提醒參加的市民朋友，一起響應SDGs「2050淨零碳排」目標及低碳環保愛地球的概念，減少一次性使用垃圾產生，並可多搭乘大眾交通運輸工具前往。

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