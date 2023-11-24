狂運動膽固醇不降？醫揭關鍵原因　大推「1飲品」超有效

▲中醫師指出，若膽固醇指數居高不下，推薦可多喝豆漿，能培養出良好的膽固醇環境。（圖／翻攝PEXELS）

文／鏡週刊

現代人的飲食習慣偏向重鹹、高熱量，造成許多人都面臨「膽固醇過高」的困擾，而且還有許多患者不解，為什麼自己努力運動、節制飲食，卻仍然無法有效降低膽固醇？針對這個問題，馬光中醫診所醫師李姿宜特別指出關鍵原因在於控制血糖，並推薦3種飲食讓讀者可以多多享用。

根據《健康2.0》報導，李姿宜透露有非常多的患者困惑，為什麼自己積極運動、節制飲食，但還是無法降低膽固醇與血脂的數據，只能依賴吃藥控制，而且只要停藥，就會立刻出現紅字？李姿宜解釋，台灣的飲食環境使得減少澱粉相當具挑戰性，若欲減低體內膽固醇和油脂，勢必要先改善血糖控制能力。當身體能量超出一定範圍時，可能導致代謝性疾病，首先表現在膽固醇和脂肪的失控。而長期下來，這可能罹患後天性的血糖疾病的風險大幅提高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李姿宜表示，許多患者雖然在吃完西藥之後，其膽固醇與血脂的數值都顯著下降，實際上他們的身體環境並未真正改善。為了達到血糖和膽固醇數值的穩定，李姿宜建議增加飲食中含糖量較低的酪梨和高纖蔬菜的攝取，同時多喝無糖豆漿，這樣有助於培養一個良好的膽固醇環境。

李姿宜強調，想要降低膽固醇，可以遵循三項主要準則，分別是「實行低糖飲食」「戒除菸酒」以及「確保充足睡眠」。只要能夠減少對精緻飲食、油炸物和內臟類食物的攝取，同時避免過量食用高糖份的水果，就有助於減低高膽固醇血症復發的風險。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

1瓶可用90天►愛貓專用口腔益生菌 讓主子潔牙更簡單 限時↘$499

1天不到6元►愛犬專用口腔益生菌 讓汪星人潔牙又除臭 限時↘$499

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」 限時↘$399

更多鏡週刊報導

生日當天海撈台幣1億！ 23歲「日本最美第一女公關」宣布引退

「視訊確認長一樣」秒轉132萬給表哥 他一通電話驚覺慘了

超罕見！男做大腸鏡檢查照到「活蒼蠅」 醫疑生菜中有鬼