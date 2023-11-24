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她剛生完「老公親餵吃飯」　公公竟不爽喊：剖腹又不會痛

她剛剖腹產…老公餵吃飯！　公公竟不爽喊：剖腹又不會痛

▲新手媽媽抱怨，公公的責備，令她十分心寒。（示意圖／pixabay )

圖文／CTWANT

或許常聽到的都是婆媳問題，但其實正在面對公媳問題的也大有人在！有名新手媽媽抱怨，剖腹生產後，在坐月子的期間，丈夫對她的照顧無微不至，令她十分欣慰，未料公公卻對此感到不滿，除了叮囑兒子不要太寵老婆，不然會被踩在頭上，還直言「剖腹又不會痛！」令她聽了十分心寒。

據星洲網報導，這名來自馬來西亞的新手媽媽在臉書社團透露，當時她正抱著寶寶，丈夫則在旁餵她吃飯，未料公公卻對此感到不滿，私下告訴兒子，不要太寵老婆，否則會被踩在頭上。

不僅如此，公公還認為她在裝病，直言「剖腹又不會痛！」當下丈夫則力挺老婆，隨即反問「餵自己的妻子吃飯有錯嗎？又不是別人的妻子」，並說因為當時妻子正抱著小孩不方便，自己才會親手餵，公公聽完則當場沉默。

女子表示，公公的責備，令她十分心寒，且從孩子出生到現在，因為丈夫在外地工作，所以孩子都是由她獨自照顧，「但對於公公來說，他認為是正常的，並不會很累」。

她也求問網友，也許有人有類似經驗，「是如何處裡的呢？」對此，網友紛紛鼓勵她，「要有耐心，只要丈夫在我們身邊就足夠了」、「哇，這樣的公公太可怕了，幸運的是你有位很好的丈夫。」也有人建議，「只要還能裝聾作啞，忍受你的公公，只要婆婆沒什麼，那就當什麼事都沒有，能忍就忍吧！」

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