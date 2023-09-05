「怪咖體質」是詛咒也是禮物？精神醫師寫「亞斯全解析」3種人必讀

▲韓劇《非常律師禹英禑》主角也有亞斯特質。（圖／Netflix）

記者林育綾／綜合報導

擁有「亞斯特質」究竟是詛咒還是禮物？時常焦慮、易怒、固執、冷漠、社交障礙⋯，被視為「怪咖」，與世界格格不入；如今有亞斯特質的精神醫師馬大元，從精神醫學與心理學專業出發，結合臨床案例、個人經驗，完成「成人亞斯」領域少見的全面剖析，無論本身是亞斯，或是你有亞斯的伴侶、孩子，希望更了解亞斯的人，都能獲得有幫助的觀點。

馬大元從事精神醫療臨床工作邁入26年，有亞斯特質的他，高中時期曾一度憂鬱，掌握身心的調適技巧後，逐漸開朗，之後考上陽明大學醫學系。近年他與從事職能治療師的太太林姿吟，一同發展網路心理健康教育工作，成為網紅醫師夫婦，不僅YouTube影片觀看突破360萬次，他也將多年知識經驗寫下《孤獨的勇者》一書，可說是一本「成人亞斯全解析」。

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書中除了介紹「亞斯光譜」，讓讀者針對不同的亞斯特質，了解不同的獨特性；針對「亞斯容易卡住」的點，也說明由於亞斯的直來直往就像火車行駛於固定軌道，一旦遇上突發狀況，往往會僵住或情緒爆發，但只要練習轉換視野、建立靈活的思考模式，有助於從容應對各類困境。

▲精神醫師馬大元寫下「亞斯全解析」，《孤獨的勇者》由寶瓶文化出版發行。（圖／寶瓶文化）

而亞斯還常常被誤認為冷漠、缺乏同理心，其實他們是選擇性地同理，表達同理的方式也與眾不同，只要掌握幾招，亞斯也可以溫馨而體貼。

亞斯經常被當作怪咖、被嫌棄自目，也苦於無人能懂的孤單，馬大元則詳盡建議亞斯建立「人際互動資料庫」，以「反思模式」取代「慣性模式」，也可以於人際關係中自在。

馬大元提到，無論正式診斷或具備特質，亞斯同時賜予了詛咒及禮物。詛咒如固執、木訥、情緒失控、感覺失調、面癱、肢體不協調等；禮物則如專注、毅力、敏銳觀察力、超強記憶力，或是其他天賦。

而他身為資深的亞斯特質者，一路走來跌跌撞撞，藉此新書分享自己的體悟與臨床經驗，幫助水深火熱之中的亞斯伙伴， 期待從覺察、突破到實踐，大家都可以成為各自版本的「王牌亞斯」。新書《孤獨的勇者：亞斯精神科醫師所寫的「亞斯全解析」》將由寶瓶文化發行。