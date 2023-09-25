快關上！iOS 17爆重大隱私爭議　2設定未經允許自動開啟

▲iPhone 15 Pro。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳瑩欣／台北報導

本月19日才正式發布的iOS 17出現重大爭議，號稱會保護用戶隱私，對私密瀏覽加密防外洩，但爆料客卻發現，iOS 17更新後出現未經許可更改現有隱私設定的情況，導致2大設定未經允許就已自動開啟，外媒則指出，蘋果對此已正式展開調查。

爆料客Mysk 在X（Twitter）上發布的一篇文章指出，有兩名以上對安全研究感興趣的iOS 開發者發現，一些在「設定」中關閉重要位置和iPhone 分析的用戶在更新到iOS 17 後會遇到這些選項自動開啟的情況，並且將在沒有警告或許可的情況下這樣做。

▲iOS 17爆未經許可自動開啟2功能。（圖／翻攝Mysk於X平台上推文）

《9to5Mac》指出，蘋果公司正在追查這個問題，並承諾會重視用戶隱私。

Mysk 警告說，雖然重要的位置追蹤保留在使用者的iPhone手機中，但它們仍可能會被濫用，因為它們記錄了你經常訪問的位置的詳細訊息，他更指出已有安全諮詢專家建議使用者注意相關環節。

專家建議，果粉可以自行操作手機檢查是否有被開啟追蹤功能，並關掉不必要的設定，以避免隱私外流。

操作步驟有4：

前往「設定」應用程式->隱私和安全性->定位服務->向下捲動至系統服務->找到這兩個選項並將其關閉：

1、重要位置

2、iPhone 分析