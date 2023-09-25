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社會 社會焦點 保障人權

血汗連鎖果汁店！店長9年「每天操11hrs沒勞健保」　老闆判還191萬

▲▼破壁機,果汁機,果汁,早餐,飲料。（圖／Pexels／Yaroslav Shuraev）

▲高雄果汁店女店長工作9年，每天工時11小時，連加班費都美有。（示意圖／取自圖庫Pexels）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄伍姓女子在知名連鎖果汁店擔任總店長，平時要在各分店奔波，工時高達11個小時之外，只能月休4日，既沒加班費也沒有勞健保，她血汗工作了9年後，怒對施姓老闆提告，要他歸還加班費等共276萬元，並幫她補繳23萬勞退金。高雄地院審理，判老闆要給伍女191萬元、提撥18萬勞保退休金專戶，並開立非自願離職單給她。

伍女主張，她從2013年3月1日開始任職於知名連鎖果汁店，受施姓老闆指派到各分店工作，每天從早上10點工作到晚上9點，等於每天都加班3小時，也只有月休4日，從未休過特休，每月卻只領4萬9千元薪資，沒有加班費，也沒有特休未休的薪資。

伍女指出，她因爭取加班費和老闆產生嫌隙，向勞工申請勞資爭議調解時，才發現老闆根本沒有幫她保勞健保和提繳勞工退休金，經她向勞工局提起調解申請後，老闆在去年5月才緊急幫她投勞保，但投保薪資卻只有25250元，遠低於她實際新資。

伍女最後依「雇主違反勞動契約或勞工法令，致有損害勞工權益之虞者」向老闆發存證信函，終止勞動契約，並提告要老闆付給她平日加班費137萬元、休息日加班費101萬元、特休未休的工資13萬元，並開立非自願離職書，給予資遣費24萬元，共應給她276萬2437元，並補繳23萬到她勞工退休金專戶裡。

施姓老闆辯稱，他只在2013年雇用伍女3個月，而後伍女是受雇於他兒子，和她無雇傭關係。就算有僱傭關係，雙方也約定薪資採「統包制」，薪資已包含所有勞健保、加班費、特休薪資等等，而且員工每天中午都有休息1小時。不過其他員工作證，工作時連中午休息時間都沒有，每次買完便當忙完要吃時，都已經下午3點，便當上都爬滿螞蟻。

法官指出，從在職證明書可證，伍女確實受雇於施男9年。且施男每月發薪都核對出勤、借支和薪資內容，要伍女一一簽名，卻沒有提出任何雙方約定「統包制」的書面證明，且就算是「統包制」，也應明確區分何者為平日工資、何者為加班費，對統包範圍詳細約定，因此不採信施男說詞。

法官認為，伍女請求合理，經過計算施男應給她平日加班費93萬元、休息日加班費73元，合計167萬元，扣除雙方同意減項後為158萬元，另加上特休未休工資11萬元、資遣費22萬元，合計要給伍女191萬8222元，並為她補繳18萬9713元之勞工退休金，並開立非自願離職證明書。全案還可上訴。

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