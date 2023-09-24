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走民主自由的自救途徑！台灣自救宣言59週年　跨世代：為民主繼續前行

▲▼今年逢「台灣人民自救運動宣言」59週年，彭明敏文教基金會舉辦跨世代研討會。（圖／彭明敏文教基金會提供）

▲今年逢「台灣人民自救運動宣言」59週年，彭明敏文教基金會舉辦跨世代研討會。（圖／彭明敏文教基金會提供）

政治中心／台北報導

面對共軍近逼的態勢，台灣自由民主備受威脅，台大研究生協會、台大學生會與彭明敏文教基金會24日共同舉辦「台灣自救宣言的啟發和未竟之業：跨世代對談」彭明敏教授紀念研討會，邀請年輕世代從學生角度詮釋彭明敏追求台灣民主思想的理解，台大研究生協會會長黃種賢表示，每個人的求學背景或許並不相同，但對於台灣民主與人權發展的重視，無庸置疑，今齊聚一堂進行跨世代對話，也代表未來大家將一起為民主繼續前行。

今年為曾任台大政治系系主任、前總統府資政彭明敏，與兩位台大法律系學生謝聰敏、魏廷朝共同撰寫的《台灣人民自救運動宣言》59週年，該宣言倡議台灣應走民主自由的「自救」途徑，彭明敏基金會指出，這場紀念研討會，主要是希望透過台灣史學者與年輕學子跨世代的對談，探索民主價值，並思考台灣轉型正義的下一步具體行動。

彭明敏文教基金會董事長鄭義和表示，1958年自台大法律系畢業，彭明敏是他的畢業論文指導教授，彭明敏曾期許學生，台大是培養獨立自主能力、探求真理的地方，畢業後不能違背知識分子的良知；彭明敏於1970年冒著生命危險逃亡國外，之後開始全美國到處演講，主張台灣民主獨立，也散布自由民主的台灣理想，老師當年的一席話讓他一路追隨至今，希望能繼續宣揚彭明敏主張「自由民主救台灣」的理念。

台大研究生協會會長黃種賢說，今天的研討會，每個場次除了主持人與談老師外，還各有兩名學生代表，一起從學生世代的角度，詮釋對彭明敏教授思想的理解與看法，每個人的求學背景或許並不相同，但相信現在的年輕人，對於台灣民主與人權發展的重視，絕對無庸置疑。

黃種賢指出，彭明敏不畏國民黨的威權，勇於對時局批判，當年提出的許多政治主張，是當代台灣社會尚未解決且需要一起面對的事情，彭教授的理念在今天或許還是未竟之業，但大家因彭明敏的理念齊聚一堂，代表未來將一起繼續前行。

今天的研討會以三場不同主題的跨世代座談進行，出席的台史學專家學者包括國史館館長陳儀深、台大歷史系教授同時也是彭明敏基金會董事周婉窈，基金會常務董事楊黃美幸、前布朗大學教授同時也是基金會顧問高英茂、台灣北社副社長羅浚晅醫師等人。

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