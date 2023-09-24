士林地檢署徵5名檢察官助理！125名應徵者搶爆　薪水曝

▲士林地檢署公開招聘5名檢察官助理。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧、郭玗潔／台北報導

士林地檢署自今年9月初起公開招聘5名檢察官助理，為了號召各領域專業人才，首創選考方式，報名者可以選擇參加法律科目筆試，或提供書面審查資料，總計有125人報名，綜合評核後擇優正取5位、備取10位，錄取率約4%，薪資高達46692元。

為持續貫徹政府打詐決心，及配合法務部減輕檢察官工作負擔之積極作為，士林地檢署自9月初起公開招聘5名檢察官助理，並秉持「多元進用，擴大徵才」之原則，號召各領域專業人才投入，故首創選考方式，報名者可以選擇參加法律科目筆試或提供書面審查資料，以擴大甄選各種專業人才。

士林地檢署指出，此次甄選經公告後，各界反應熱烈，報名踴躍，總計125人報名，經扣除報名資料不齊全者外，仍有高達109名符合報名資格，其中除法律系畢業生外，也有眾多財經和理工等科系畢業者，亦有就讀研究所或具備跨領域專業背景者，個個學經歷俱佳，更不乏已領有會計師、律師及其他專業證照，及有豐富實務經驗，曾任職會計師事務所和大型律師事務所等等，可謂人才濟濟。

士林地檢署表示，昨（23）日舉辦甄試，有76名符合報名資格者到場參加電腦打字、筆試及口試，後續將綜合評核後擇優正取5位、備取10位，網羅多元專業人才，以提升檢察工作量能。