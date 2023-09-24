神鳥現身！「埃及禿鷹」驚喜停樹梢　英賞鳥客嗨翻：150多年沒見過

▲埃及禿鷹睽違150多年現蹤英國。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

英國鳥類專家瓦格斯塔夫（Will Wagstaff）日前帶領賞鳥團，竟幸運發現一隻罕見的「埃及禿鷹」（Egyptian vulture），停留在松樹樹梢休息，而這種鳥類在英國已經150多年沒人見過。

瓦格斯塔夫在夕利群島（Isles of Scilly）特雷斯科島（Tresco）目睹埃及禿鷹，他在X（前稱推特）發文，「直到這隻鳥出現前，我還很開心看見1隻白鶺鴒和4隻蒼鷺。只要一隻鳥就能讓我滿足一整天，這是一隻多麼了不起的鳥啊！」

瓦格斯塔夫受訪時形容，「要說我很驚訝看見埃及禿鷹出現在雲霧中，只是輕描淡寫的說法而已。」他透露，鳥兒在樹梢停留1個半小時後起飛，之後出現在聖瑪莉斯島（St. Mary's）上空。同日下午，附近的海鷗都顯得非常恐慌，但不確定是否被埃及禿鷹驚動。

鏡報等外媒報導，埃及禿鷹又稱白兀鷲，會用石頭敲破鳥蛋，是少數懂得使用工具的鳥類之一，溫帶族群會往南遷徙過冬，但20世紀起數量減少，島嶼上的族群尤其脆弱，估計全球野生數量僅存1.2萬隻，即使在原生繁殖地區南歐、非洲及亞洲也很罕見。牠上一次在英國的目擊報告發生於1868年，一隻個體在埃塞克斯（Essex）被農民射殺。