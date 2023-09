神鳥現身！「埃及禿鷹」驚喜停樹梢　英賞鳥客嗨翻：150多年沒見過

▲埃及禿鷹睽違150多年現蹤英國。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

英國鳥類專家瓦格斯塔夫(Will Wagstaff)日前帶領賞鳥團,竟幸運發現一隻罕見的「埃及禿鷹」(Egyptian vulture),停留在松樹樹梢休息,而這種鳥類在英國已經150多年沒人見過。

瓦格斯塔夫在夕利群島(Isles of Scilly)特雷斯科島(Tresco)目睹埃及禿鷹,他在X(前稱推特)發文,「直到這隻鳥出現前,我還很開心看見1隻白鶺鴒和4隻蒼鷺。只要一隻鳥就能讓我滿足一整天,這是一隻多麼了不起的鳥啊!」

Endangered Egyptian Vulture discovered on Scilly by Wildlife Island Tours Will Wagstaff https://t.co/pMNFZDrMyz #vulture #wildlife @BBCSpotlight @WildlifeMag @BBCSpringwatch @BBCCornwall pic.twitter.com/0xcokzrsxu