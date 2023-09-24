湘台民眾共一心　同拜始祖神農氏

記者趙禕/湖南報導

「擊鼓九通！」

「鳴金九響！」

「鳴炮奏樂！」

在氣勢雄渾的國樂聲中，參加2023年海峽兩岸炎帝陵拜謁儀式的兩岸人士，肅立注視著禮儀人員抬著三牲、九谷、九果等供品敬獻到供品台上，隨著參加拜謁儀式的各界嘉賓向中華民族始祖炎帝神農氏敬獻花籃、全體祭祖人員向炎帝神農氏像行三鞠躬禮，完成拜謁儀式。接著所有參與人員魚貫進入神農大殿瞻仰炎帝塑像，同時從殿內壁畫呈現的內容，共同體驗炎帝文化的博大精深。

▲擊鼓、鳴金、鳴炮、奏樂，2023年海峽兩岸炎帝陵拜謁儀式23號上午在湖南省株洲市炎陵縣，炎帝神農氏的陵寢地隆重舉行。（圖／記者趙禕攝）

▼禮儀人員和參加拜謁儀式的嘉賓向炎帝神農氏敬獻供品、花籃，全體祭祖人員向炎帝神農氏像行三鞠躬禮。（圖／記者趙禕攝）

相傳神農嚐百草，開啟了中華民族輝煌偉大的農業文明，在長期以農立國的中華大地上，炎帝神農氏受到一代又一代百姓的共同推崇和敬仰；台灣農業發展在過去幾十年來有顯著的成就，敬奉神農炎帝的台灣信眾多達300多萬人，有250多家大小神農宮廟遍布台灣全境，神農文化和炎帝信俗已經成為連接台灣與大陸的重要精神紐帶。

▲▼本次海峽兩岸炎帝陵拜謁儀式有許多台灣民眾組團參加。（圖／記者趙禕攝）

9月23日上午，來自海峽兩岸各界代表800多人一起來到湖南省株洲市炎陵縣，炎帝神農氏的陵寢地，共同參加拜謁儀式。來自台灣台中市的中華神農大帝協進會秘書長林合元表示，神農炎帝文化的意義不僅僅只屬於中華文化，而是對全人類生活水準的提升都是非常大的貢獻者；他很榮幸自己是炎黃子孫，希望讓兩岸一家人一起尊敬我們的老祖宗，藉由他的精神和平共處，在這個時代裡共創和平。

▲中華神農大帝協進會秘書長林合元。（圖／記者趙禕攝）

參加拜謁儀式的人們隨後蜂擁到炎帝殿，人手一柱香敬獻禮拜，再拜謁炎帝陵墓，最後環繞在炎帝殿旁邊的龜鶴石像爭著摸遍龜鶴石像全身祈求帶來好運。

▲參加拜謁儀式的人們炎帝殿和炎帝陵墓前敬獻禮拜。（圖／記者趙禕攝）

▼民眾爭相撫摸龜鶴石像祈求帶來好運。（圖／記者趙禕攝）

在拜謁儀式全部完成後，隨即展開2023海峽兩岸炎帝神農文化交流大會，共同探討「炎帝神農氏與華夏文明的起源與形成」、「祭祀神農炎帝與當今人類文明的啟示」、 「炎帝文化與中華文明」、 「淺談炎帝信仰的民族史背景」、 「炎帝神農文化的創意表達與創新傳播」、 「炎帝神農氏文化在台發展與兩岸交流」等主題。

▲2023海峽兩岸炎帝神農文化交流大會現場。（圖／記者趙禕攝）

▼台灣中華神農大帝協進會理事長李火炎向炎帝陵祖陵贈「帝澤天下」牌匾。（圖／記者趙禕攝）

▼湖南省台辦主任曾智夫為台灣中華神農大帝協進會理事長李火炎授予「海峽兩岸炎帝神農文化交流大會台灣總召」牌匾。（圖／記者趙禕攝）