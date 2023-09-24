肉鬆尬芋泥、花生加麻糬！　「7款經典台式麵包」升級開吃了

▲7款經典烘焙麵包升級開吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

升級了！看準台式麵包深受消費者喜愛，有超商強勢推出升級版「7款烘焙品」，像是在最家常的肉鬆麵包中加入芋泥餡、花生麵包結合Q彈麻糬等，讓經典美味加倍升級，即日起於全門市陸續上市開吃，至10月3日前還可享「烘焙全品項第2件6折」優惠。

全家一口氣推出7款經典烘焙PLUS系列麵包，首推「芋泥鬆鬆麵包」，特意在肉鬆麵包中加入香濃芋泥餡，鹹甜滋味超涮嘴，還有花生麵包搭配Q彈麻糬的「花生麻吉麵包」，咀嚼口感超滿足，而「奶酥小菠蘿」則是把傳統奶酥麵包變為2入裝小菠蘿餐包型態，不僅更方便食用，內餡同樣吃得到濃郁奶香，除外還有「蛋捲排包」、「椰香葡萄麵包」、「可可虎皮蛋糕」及「古早味雲蛋糕」等選擇，即日起陸續上市，至10月3日還可享麵包、蛋糕及土司全品項第2件6折優惠。

▲▼7-11門市開賣3款全新甜點。

另，7-11近日也開賣3款全新甜點，首推「晶華咖啡核桃蛋糕捲」，是由五星級晶華酒店主廚監製，蛋糕體加入咖啡粉增添香氣，搭配蛋黃奶油餡，最後撒上特製蜜核桃，每一口都香氣十足，再來的「舒芙蕾蛋糕」，綿密蛋糕體包裹著夾心鮮奶油、卡士達雙餡，大口咬下超滿足，最後是「焦糖小泡芙」，經典薄皮泡芙搭配焦糖醬卡士達內餡，口感甜而不膩，趕緊衝門市嚐鮮去。