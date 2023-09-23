明揚爆炸102人分送10醫院！王必勝曝最新收治情況　16人嚴重住加護

▲屏東工廠爆炸，王必勝前往醫院探視傷者。（圖／翻攝自Facebook／王必勝）

記者洪巧藍／台北報導

屏東科技產業園區的明揚國際科技公司工廠昨（22）日發生爆炸意外，造成多人傷亡送醫、消防員不幸殉職。衛福部次長王必勝今（23）日表示，目前總共有102人就醫，分散在高雄、屏東的10家醫院，醫療量能足夠。其中38人出院、2人死亡，其他在院治療中；住院個案有16人情況比較嚴重，經過手術等處理收治加護病房。

事故發生後，王必勝昨晚第一時間南下，並陸續前往高醫附設醫院、國軍高雄總醫院、高雄長庚醫院、屏東榮民總醫院、屏東寶建醫院、屏東基督教醫院及部立屏東醫院，詳細了解各醫院傷者的傷勢及治療狀況，探視尚在急診的病人，同時也拜託各院給予最好的醫療照顧。

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王必勝受訪表示，本次事件發生傷患總共分配到高雄、屏東兩縣市的10家醫院，也進行分級，比較重度者送高雄長庚、高醫附醫；目前就醫人數102人，其中有38人出院，2人死亡，其他還在院治療；在院人數中有16人比較嚴重，收治加護病房。

王必勝說明，會昨天晚上就南下，主要是因為有大量傷患，不清楚後續會不會有更多傷患出現，當時還聯繫了台南等縣市進行準備。目前整體看起來處置妥善，已經不會再有大量傷患發生，且緊急醫療量能足夠，各醫院無論在初步處理、轉診及後續治療都判斷正確且有條不紊，緊急醫療網調度得宜，衛生局也指揮良好。顯見平時大量傷患處置的規劃及演練都相當落實。

王必勝指出，目前各項醫療措施進行中，他還會在南部，看各醫院有無另外需求，以及燒燙傷病患救治相關協助，稍後蔡英文總統、行政院長陳建仁也會南下，屆時會一同視導狀況。

王必勝凌晨在臉書發文也指出，有部份傷者傷勢非常嚴重，可以想見災害現場破壞威力之大。部份傷者為移工，除了仲介公司人員現場幫忙，也請縣府予以關心協助；急診也有幾位消防弟兄，對他們的英勇致上敬意。