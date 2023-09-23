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妻吵架脫口「女兒不是你親生」　寵女狂魔嚇壞：該驗DNA嗎？

妻吵架突爆「女兒不是你親生的」　愛女狂魔嚇壞：該驗DNA嗎？

▲ 妻子吵架時脫口說「你女兒不是你女兒」，嚇得男子打算做親子鑑定。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

是氣話，還是不小心說出實話？育有1女的外國人妻跟丈夫吵架時，脫口而出「她不是你女兒」，讓氣氛瞬間從火爆降至冰冷，且儘管人妻當場收回並說「這只是氣話」，但男方已認真考慮做親子鑑定。

丈夫在網路論壇Reddit發文透露，自己與妻子結婚9年期間多次發生激烈爭吵，也數次瀕臨離婚。但這一次，妻子除氣得怒髮沖冠，更開口嗆，「她不是妳女兒，還他X的更好！」

丈夫表示，妻子表情在脫口而出的瞬間劇烈變化，接著卻緩頰稱只是氣話。但這已經讓他重新思考6歲女兒的身分，那時他們的婚姻一直存在問題，且與妻子短暫分居1段時間，「我忍不住去想她在這段時間是否跟其他人在一起」。

但比起懷疑妻子，他更討厭質疑女兒非親生的自己，「我愛我女兒，我覺得我生來就是要當她爸爸，我們關係非常好，更有妻子都忌妒的特殊聯繫」。不過，丈夫雖懷疑妻子因為吃醋或吵架時的防禦心理說出那句話，不過考量「女兒只像媽媽」，他還是認真考慮做鑑定，「無論結果如何，我都是法律上的父親，但我老婆不會再是我妻子」。

文章曝光後，網友一面倒建議做鑑定，「她都打開那扇門了，那就測試DNA吧」。也有網友指出，如果做了鑑定「不要告訴妻子或任何人，以免離婚時被搶奪扶養權」、「無論真假，我都不會再和這種人在一起」。

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