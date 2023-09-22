快訊／屏東工廠大火82傷「仍有12人受困」　賴清德晚間發聲

記者柯沛辰／台北報導

屏東科技產業園區22日傍晚發生重大火警，造成至少82人傷亡，其中包括5名消防員，有1人殉職、4人重傷。對此，副總統、民進黨總統參選人賴清德表示，屏東縣政府已於現場成立前進指揮所，縣長周春米已到現場掌握救災進度，盼受困人員盡早獲救，並向亡者及其親屬表示哀悼，也希望救災人員小心謹慎，安全第一。

屏東明揚國際科技公司所屬工廠火警，包含廠區員工、消防員在內，共有82人被送往各醫院搶救，而在受傷的患者當中，有1名消防員殉職、4人傷重搶救中。此外，還有9名員工、3名消防員受困火場等待救援。

因為事件十分嚴重，屏東縣府啟動災害應變中心，縣長周春米已到場了解救災進度。周春米表示，雖然消防員殉職令人心痛，但救災工作仍要持續，她也請同仁務必注意安全，全力搶救受困人員，也希望民眾不要在旁圍觀，避免發生危險。

此外，科技園區起火爆炸以後，屏東縣府考量火災造成的空氣汙染、落塵影響，鄰近的前進國民小學23日停止上課，進行全校檢點、清洗工作。

賴清德表示，屏東縣政府已於現場成立前進指揮所， 縣長周春米也在現場掌握相關救災進度。我們除了祈求受困人員盡早獲救，傷者能早日康復，並向亡者及其親屬表示哀悼。希望現場救災人員都要小心謹慎，安全第一。

▼賴清德表示，盼受困人員盡早獲救，也希望救災人員小心謹慎，安全第一。（圖／記者林敬旻攝）