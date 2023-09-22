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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／「和平鷹」侯友宜撕藍親中標籤　讓美了解何謂問題解決者

▲侯友宜出席華府僑宴。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲侯友宜出席華府僑宴獲僑胞熱烈歡迎。（圖／記者鄭佩玟攝）

特派記者鄭佩玟／舊金山報導

國民黨總統參選人侯友宜於本月14日啟程訪美，經過8天7夜馬不停蹄造訪紐約、紐澤西、華府、舊金山之後，終於在21日劃下句點。透過一次次直接面對面的溝通，侯以「和平鷹」之姿撕去國民黨的親中標籤，其鮮明的本土色彩也降低不少親中疑慮。同時，侯也尊重美方「低調」及「公平原則」，由此建立互信，彼此展開有尊嚴的對話，不僅僅是面試，而是獲得美方尊重；最重要讓美方知道，侯是問題解決者（Problem Solver），而非問題製造者（Trouble maker）。

在出發之前，因侯友宜過往專注新北市政的經歷，對國防、兩岸、外交較少著墨，因此外界並不看好此行有何亮點，然而現實出乎意料，侯此行不只獲得僑界熱烈歡迎，面對美方智庫、國會議員及AIT官員「面試」時，還得到不少正面迴響。

首先，侯友宜知道部份美方人士對其存有「親中」刻板印象，甚至以為侯是一隻「和平鴿」。但實際交流之後，侯讓他們了解到，其主張的「憲法九二」其實是「剛性九二」，明確踩穩中華民國憲法及兩岸關係條例的基本立場，在國際上創造中華民國的生存空間。一位陪同參與智庫會談的藍營知美人士透露，經過侯的說明後，美方專家對「憲法九二」頻頻點頭，就連原先對國民黨立場有疑慮的人，都不再提出質疑。

▲侯友宜赴國會山莊拜會參議員。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲侯友宜赴國會山莊拜會參議員。（圖／記者鄭佩玟攝）

尤其侯友宜透過《外交事務》雜誌提出3D戰略（Deterrence、Dialogue、De-escalating），頭一項便是「嚇阻」（Deterrence），矢言打造一支精銳部隊，用實力來確保和平。聽聞侯的主張後，美方人士從此理解，原來侯不是「和平鴿」而是一隻「和平鷹」，有助撕去國民黨親中政黨的標籤。同時，侯友宜是國民黨20多年來第一個本土派總統參選人，鮮明的本土色彩也讓親中疑慮降低不少。

一如先前訪問新加坡、日本，侯友宜一路走來客隨主便，此行也是盡力尊重美方「低調」及「公平原則」。由於恪遵這些眉眉角角，侯與美方的互信一點一滴建立起來，這讓美方有力人士及國會議員更加放心與侯會晤，光是AIT理事主席羅森柏格就在短短2天內3度出席陪同。一位協助安排會晤行程的藍營知美人士也說，侯在美國國會僅有短短2個半天的時間，見到至少16位願意具名的參眾議員，也有一些議員選擇低調不具名。

據了解，這些國會議員相當關心台海安全，特別是台灣跟烏克蘭處境頗為相似，都面對強大且懷有敵意的鄰國，因此好奇侯友宜從烏克蘭戰爭中汲取到什麼樣的經驗？與此同時，議員們也關心，美中貿易戰越演越烈，「非紅供應鍊」與「紅色供應鍊」彼此競合，而台灣在全球科技產業扮演關鍵地位，所以侯友宜若有機會領導台灣，屆時會在美中貿易戰中扮演何種角色？

面對種種問題，侯友宜第一步先以「和平鷹」之姿來撕掉親中標籤，讓美方放心；第二步則是逐步建立互信，最重要讓美方知道，侯是一個問題解決者（Problem Solver），而非問題製造者（Trouble maker）。尤其透過面對面溝通，美方了解侯的立場與態度，從中感受政策「可預測性」，而非像其他政黨參選人那樣存有變數。侯與美方因此逐漸產生夥伴的感覺，雙方展開有尊嚴的對話，不僅僅是面試那般「上對下」的關係，並過夥伴關係來落實「不做強國棋子」此一使命。

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