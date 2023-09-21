不用跑日本！名古屋鰻魚飯夯店「四代目菊川」　台灣2號店插旗台中

▲不用跑日本！名古屋鰻魚飯夯店「四代目菊川」，台灣二號店插旗台中。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

鰻魚控有福了！日本米其林推薦鰻魚飯品牌「四代目菊川」宣布進軍台中，成為台北之外的二號店。店家今年積極展店，透露台灣三號店預計10月落腳高雄漢神巨蛋購物廣場，完成一年內布局全台北、中、南三地計畫。

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▲四代目菊川預計10月要進軍高雄，完成北中南佈局計畫。（圖／記者游瓊華攝）



引進品牌的橘焱胡同餐飲集團表示，日本鰻魚料理分為關東與關西二個流派，關東烤鰻先蒸再烤，蒸出多餘的油脂，肉質較鬆軟，口味清爽；關西烤鰻以炭火直烤，表皮更酥脆，炭香濃郁。而四代目菊川來自日本名古屋，是關西烤鰻代表。為歡慶開幕，品牌也推出活動，10月31日前蒞臨台中店用餐，消費金額即享9折優惠。

▲本格和牛燒肉放題推出官方粉絲專頁留言有機會獲得「$988元和牛燒肉招待券」乙張。（圖／記者游瓊華翻攝）



此外，隨著中秋節到來，築間餐飲集團旗下人氣燒肉品牌「燒肉Smile」、「絵馬別邸」以及主打和牛燒肉吃到飽的「本格和牛燒肉放題」，聯手於9月28日到10月1日推出中秋節限定活動。

本格和牛燒肉放題推出官方粉絲專頁留言有機會獲得「$988元和牛燒肉招待券」乙張；絵馬別邸祭出用餐就送「絵馬特製祈願守」，還有機會獲得88折優惠。而燒肉Smile則是用餐及打卡評論，就送「Smile挽肉」，每日限量100份，要搶攻中秋連假商機。