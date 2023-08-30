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登山隊鴛鴦谷瀑布「遭虎頭蜂攻擊」1人過敏性休克 　7人就醫

▲▼尖石鴛鴦谷瀑布虎頭蜂攻擊 80人登山團　7人就醫。（圖／新竹縣消防局提供）

▲尖石鴛鴦谷瀑布驚傳虎頭蜂攻擊。（圖／新竹縣消防局提供，下同）


記者陳凱力／新竹報導

新竹縣尖石鄉知名觀光景點鴛鴦谷瀑布29日驚傳虎頭蜂攻擊事件，造成7人受傷，其中一人出現喉頭水腫無法呼吸、休克等現象，所幸經消防人員緊急給予腎上腺素針劑後，症狀好轉，送醫後皆無大礙。

這起意外發生在29日中午11時48分，新竹縣政府消防局接獲報案，指稱有約80人左右的登山隊伍，在尖石鄉鴛鴦谷瀑布遭受虎頭蜂群體攻擊，造成多人受傷。消防局派遣橫山及竹東分隊前往救援，到場後陸續有團員步行下山，驚魂未定。

團員表示，登山途中發現6隻左右的的虎頭蜂在圍繞，以為沒事就強行通過，結果就在經過虎頭蜂旁的時候，突然遭受攻擊，有7個人被叮咬，其他人見狀趕緊分散逃跑。

▲▼尖石鴛鴦谷瀑布虎頭蜂攻擊 80人登山團　7人就醫。（圖／新竹縣消防局提供）

▲▼一名63歲女性身上出現蕁麻疹，竹東消防分隊高級救護技術員黃盈豪驚覺不對勁，研判是過敏性休克的症狀。

在等候其他人下山時，登山團體的無線電中傳出有一名63歲女性感到不適，身上出現蕁麻疹，感覺「喉嚨卡卡的」無法呼吸，竹東消防分隊高級救護技術員黃盈豪驚覺不對勁，研判是過敏性休克的症狀，因此立即帶著救護包衝上山，半小時後接觸患者，發現患者開始嘔吐，患者的橈動脈也無跳動，馬上在患者手臂肌肉處注射腎上腺素針劑。幾分鐘後患者好轉，可以慢慢步行下山。

黃盈豪解釋，橈動脈位在手腕上，是救護人員最常測量脈搏之處，如果摸得到位於肢體末端的橈動脈跳動就代表患者收縮壓在80以上，如果摸不到就必須要再往靠近心臟的頸動脈量測，如果頸動脈也摸不到就代表無生命徵象就會開始進行急救，因此動脈的量測是提供救護人員研判生命跡象的一個指標。

▲▼尖石鴛鴦谷瀑布虎頭蜂攻擊 80人登山團　7人就醫。（圖／新竹縣消防局提供）

▲▼新竹縣政府消防局表示，夏秋之際是虎頭蜂出沒的季節，8月至今已接獲194件捕蜂報案，有些蜂窩還達到籃球般大小。

▲▼尖石鴛鴦谷瀑布虎頭蜂攻擊 80人登山團　7人就醫。（圖／新竹縣消防局提供）

被蜂螫的7人中有2人自行就醫，其他5人分別被送往位於竹東鎮的新竹台大竹東分院及新竹北榮醫院，所幸經治療後已無大礙。

新竹縣政府消防局表示，夏秋之際是虎頭蜂出沒的季節，8月至今已接獲194件捕蜂報案，有些蜂窩還達到籃球般大小。消防局提醒，要預防蜂螫，到戶外活動時最好穿著長袖、長褲、包鞋，遇有蜂群時也不要挑釁，萬一不幸被叮咬時要趕快求救，因為出現過敏性休克時，瞬間可能就會致命。

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