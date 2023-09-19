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大陸 大陸焦點 特派現場

李佳琦「失言道歉」仍澆不熄網友怒火　還扯掉大陸經濟遮羞布

▲▼大陸直播一哥李佳琦道歉。（圖／翻攝自微博）

▲李佳琦近日怒噴粉絲。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

被稱為大陸直播「帶貨一哥」的李佳琦近日怒噴粉絲，「有時候要找找自己的原因，這麼多年工資漲沒漲？有沒有認真工作？」此言一出，網議洶湧，掉粉超過100萬，李佳琦之後也被迫道歉。對此，鳳凰網專欄「風聲」署名評論指出，這不是李佳琦個人問題，更多折射了直播行業變遷以及大陸經濟大環境變化。

綜合陸媒報導，他9月10日晚推銷一款售價79元人民幣的國產品牌花西子眉筆，有觀眾留言稱該品牌越來越貴，李佳琦隨即出言反駁。

對此，網友氣炸表示，「你掙著普通人的錢，到頭來嘲笑普通人貧窮」、「年輕人躺平擺爛不是因為不想努力不想掙錢，而是沒有機會」、「什麼都在漲，唯獨工資3年不漲反而降，是怪我們沒努力工作嗎？」

隨著事件發酵，李佳琦的其它言論也被翻出來。例如，在當天直播間的另一段畫面顯示，李佳琦說，「我知道我能坐在這裡要感謝所有支持我和信任我的粉絲們，我可以不用工作了，但我是為了妳們才坐在這裡。」他還委屈表示，「找不到自己以前有趣的狀態了，做事要圓滑。」

▲▼李佳琦哭著道歉3分鐘後繼續賣貨。（圖／翻攝自微博）

▲李佳琦哭著道歉。（圖／翻攝自微博）

言論引爆網路後，李佳琦掉粉百萬。為了平息憤怒，李佳琦在9月11日直播時，面對鏡頭再次道歉，「我一直在反省，也看到大家在網路上的討論，對不起，我讓大家失望了。」李佳琦稱，自己會深刻反思，會想清楚自己為何出發，要怎麼做才能服務好更多女生，再次感謝大家的批評與監督。

「李佳琦哭著道歉」也登上了熱搜。儘管如此，李佳琦的言論，讓他和一般消費者之間的裂痕已然形成。有經銷商對陸媒表示，「李佳琦上述言論顯然是處於人上人、老闆、脫離底層、不愁溫飽的上位者心態，才能講出來的。」

陸媒《21世紀經濟報道》評論稱，李佳琦賺錢越多，離消費者越遠。央視網也發文批評，「不少網紅、主播賺錢之前都很謙卑，賺錢之後變得很膨脹。但任何行業都離不開柴米油鹽精打細算的普通人，一旦『飄』了，忘記了做好服務的初心，注定被厭棄淘汰。」

▲▼李佳琦淚崩道歉。（圖／翻攝自微博／李佳琦Austin）

這場風波意外折射了大陸經濟下行和青年失業的困境。李佳琦作為直播界頂流，身價不斐。有媒體估算，他2021年的淨收入高達18億（人民幣，下同），超過了2123家上市公司的淨利。

而與此相對應，大陸青年失業率卻持續處在高位上。大陸的青年失業率1到6月各月，分別為17.3%、18.1%、19.6%、20.4%、20.8%和21.3%，逐月攀升，意味每5名16至24歲年輕人就有超過1人失業。更離譜的是，大陸國家統計局8月開始，宣布停止公布青年失業率。

此外，佔大陸全部財富三分之一的房地產業一直徘徊在全面危機的邊緣。經濟學家們紛紛下調了對大陸經濟增長的預測，許多人的預測低於政府設定的5%左右目標。

▲▼李佳琦從專櫃顧問起家，當時月薪3000人民幣（約台幣1.5萬元），現在年收入高達18億人民幣（約台幣79億元）。（圖／CFP）

這次事件，也讓外界窺見大陸年輕人普遍存在的幻滅感。一條推特寫道，「在社交媒體上回應李佳琦事件的評論中，我看到了一個正在崩潰的中國。」許多網友吐槽，受到經濟放緩的沉重打擊，付出與所得工資不成正比。

許多網友的留言，彷彿一個個窗口，讓我們看到截然不同的人間。有女性網友說，疫情3年工資一分都沒漲，現在消費只限於日用品。也有人說11年前剛畢業月薪6000，11年後的今天已經結婚生子，但月薪5000。也有人反映，在體制內工資統一降薪22%，「現在就開2000多塊錢，幹活是之前的好多倍，你說有天理嗎。」

還有一名網友留言説，「這次事件更大的意義是，李佳琦意外成了啟蒙者，他讓大家開始思考努力奮鬥卻錢越來越少，社會的錢都去哪里了？」

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