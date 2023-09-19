曾單日蒸發406億！《好聲音》母公司成立新公司　董事會曝新計畫

▲已故天后李玟（CoCo）生前控訴遭大陸選秀節目節目《中國好聲音》霸凌，節目黑料也不斷被爆出。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

陸綜《中國好聲音》近來頻頻遭爆負面消息，於8月25日正式宣布停播調查，母公司「星空華文傳媒」曾一日就蒸發了港幣100億元（約台幣406億元）。最新消息指出，星空華文成立新公司，註冊資本為300萬元人民幣。

天眼查App顯示，上海美是什麼企業管理有限公司9月13日成立，法定代表人為田明，註冊資本300萬元人民幣，經營範圍含演出經紀，廣告設計、代理，第一類、第二類醫療器械銷售，健康咨詢服務等。

該公司由星空華文國際傳媒有限公司、上海火言火又醫療科技有限公司分別持股67%、33%。

星空華文控股有限公司日前發布公告稱，截至2023年6月30日止，集團預計收入下滑16.98%至22.45%，淨虧損約為1460萬元至約1830萬元人民幣，上年同期為人民幣630萬元，淨虧損進一步擴大。

公告指出，主要原因是去年末至今年的綜藝節目較去年同期減少。然而董事會表示，綜藝節目的播出通常受季節性影響，預計活動水平將在下半年增加。

根據公開資料，星空華文是中國最大的綜藝節目IP創造商及運營商，同時擁有中國電影IP庫，也是音樂IP創造商及運營商。

星空華文明年計劃推出多檔綜藝節目，譬如《了不起!舞社》、《中國好聲音》、《這!就是街舞》、《蒙面唱將猜猜猜》《中國達人秀》等，還計劃於第三至第四季度推出一檔脫口秀類節目。

▲李玟學員王澤鵬宣布跟《中國好聲音》子公司解約。（圖／翻攝自微博／中國好聲音）

不過，星空華文傳媒在《中國好聲音》李玟事件後，8月的股價從港幣124元（約台幣504元）一路暴跌到現在僅港幣24.7元（約台幣100元），曾一日就蒸發了港幣100億元（約台幣406億元）。

如今星空華文傳媒成立新公司，在大陸社交平台引發爭議，不少人批評「換皮繼續騙人」、「畫皮？準備金蟬脫殼」、「所以李玟的事是打算就這麼換個皮就不搭理了？」。