北基宜地震無感卻「連收2次國家警報」　氣象署曝苦衷

▲昨晚發生6.8地震。（圖／氣象署）

記者李宜秦／台北報導

昨晚21:21在台灣東北部外海發生規模6.8地震，中央氣象署在第一時間針對新北市、宜蘭縣、基隆市發布國家級警報，然而搖晃程度卻不明顯。地震中心解釋，由於震央位於監測範圍外，因此系統誤判震度等級，才會發送警報，至於連發兩次警報，原因則是第一次簡訊顯示升格前的「氣象局」名稱。

昨晚21:21在台灣東北部外海發生規模6.8地震，地震深度36.6公里，各地最大震度包括宜蘭縣、花蓮縣、新竹縣、台中市、南投縣、台東縣、嘉義縣、雲林縣、彰化縣部分地區一級。

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▲氣象署昨晚發布兩次地震國家警報。（圖／記者李宜秦攝）

地震中心表示，昨日針對新北市、宜蘭縣、基隆市發布國家級警報，主要是因為地震位置太遠，超過監測範圍，系統誤判為觀測網內，並誤認地震震度達到警報標準，才會發送簡訊。

地震中心表示，國家警報由自動監測系統判斷是否發布，這樣才能搶到地震預警的時效，為了爭取時間勢必要犧牲精確度，但這次也不算是烏龍事件，畢竟還是有發生地震，希望未來能跟其他國家合作，提升遠處地震的監測能力。

另外昨日還連發兩次警報，地震中心解釋，由於氣象局剛改制為氣象署，第一次的警報誤顯示為氣象局，因此修正為氣象署後又發布二次警報，坦言目前在過渡階段，有一些小地方未注意到。