惡狼爬陽台闖民宅！妹子嚇壞衝出門　慘遭「背後強抱」拉回客廳

▲張姓男子強行闖入了小花的住處，並且從背後強抱，將人從樓梯間拉回客廳。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者柯振中／綜合報導

桃園市的張姓男子對一名女子小花（化名）有好感，跑去對方的住處按鈴沒有回應，沒想到竟然從陽台爬進小花的住處，動手控制了對方的自由，嚇得小花崩潰求助，並且報警提告。高等法院審理後，依照剝奪他人行動自由罪，判張男6個月有期徒刑、得易科罰金18萬元。

根據判決書內容，張男為了表達愛慕之情，2018年間跑去小花位在楊梅區的住處，按門鈴後發現無人回應，於是決定從陽台爬進去一探究竟。張男爬進小花的住處，隨即與小花碰到面，眼見小花奪門而出，竟然從後方追上，並且將小花環抱住，將人從樓梯間拉回房間內，並且持續侵犯得逞。

小花遭到壓制、侵犯，嚇得大喊「救命」，直到社區的林姓警衛在門外嚇阻，才得以脫身。而她事後感到十分崩潰，向女性友人訴苦，指稱不只遭到強吻，就連私密部位也遭到侵犯，最後聽從友人的建議，到醫院驗傷、並且報警提告。

▲張男透過陽台爬進小花的住宅，眼見對方要逃跑，甚至還從後面將人抱住，強行拉回客廳。（示意圖／記者周亭瑋攝）



張男一審被依照侵入住宅罪、強制罪等罪嫌判刑10個月，至於強制猥褻的部分則無罪。檢方對此不服，於是提起了上訴。

對此，高院審理後則認為，小花在員警第一時間到場處理、警詢、偵查及原審的各種場合中，描述情節差異相當大，已有前後不一的瑕疵，因此無從判定張男是否有親吻、撫摸私密處的行為，這些動作可能只是誤認，並非沒有疑慮，且無其他事證可以證實這些猥褻行為，因此不予採信，最後改依剝奪他人行動自由罪，判張男6個月有期徒刑、得易科罰金18萬元。