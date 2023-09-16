青發論壇提供「首來族」開戶　台青申請陸電子支付「5分鐘搞定！」

▲許多台青「首來族」申辦開戶綁定大陸電子支付 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／浙江杭州報導

第六屆「海峽兩岸青年發展論壇」（簡稱青發論壇）昨15日在杭州舉行開幕式，許多台灣青年都是「首來族」，直接在大會現場辦理大陸的銀行卡，快速綁定電子支付，五分鐘就開通，十分方便。接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問多位台青表示，大陸真的進步很多，申請電子支付更好融入當地生活，未來也不排斥到大陸發展，給自己一條不同的道路。

本屆青發論壇吸引500多位兩岸青年、嘉賓參與。前國民黨主席洪秀柱，中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱這次率領台灣上百位青年出席，將在杭州展開為期5天4夜的參訪。

這次參加活動的台青，不少人都是首次來大陸，面對即將參訪杭州五天行程，沒有電子支付，十分不方便。已落地的台灣富邦華一銀行開設臨時點位，台青只要「一指神功」上網申請，現場立刻辦理。

▲富邦華一寧波分行行長陳建志 。（圖／記者任以芳攝）

富邦華一寧波分行行長陳建志接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問指出，大陸官方開放之下，針對台商台胞台青「電子便利支付化」措施，今年的5月份開始上路。

陳建志也說，「我們是採取的方式是，客戶主動上門到銀行辦理，或是利用一些活動場合，我們擺攤位服務。不管是在在台灣或大陸先掃QR code碼，填寫個人的資料，再去銀行網點辦理。」

他補充說，「比如活動攤位場合也可以辦理，我們都有準備小ipad ，資料都在裡面，可以馬上調出來，預估大概三到五分鐘就可以開好一個戶，立刻申領銀行卡。」

實行3個月下來初步成果？陳建志說，富邦華一在全大陸總共有27個網點，遍布北中南，每一家分支行都在負責申辦，光是他熟悉分支行，致劭上千人申請開辦「電子便利支付化」。

▼ 富邦華一全面支持以下電子支付 ，方便赴陸發展台灣民眾。（圖／翻攝 京彩台灣）

▲ 羅紫雲（左）是「首來族」跟表妹一起申請開戶。（圖／記者任以芳攝）

記者觀察，整個上午時間，不少台青排隊等著申辦來自台灣中山大學的羅紫雲接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，因為表妹的邀約，第一次來大陸陡走看看，正好現場有辦理銀行卡的服務，順道申請。

羅紫雲也說，之前都是看網路ㄅ對大陸風情都是透過網路，這次跟著洪秀柱「青年團」到杭州，發現大陸發展進步也很快，交通規劃很不錯，接下來五天四夜的參訪會去大陸知名影視拍攝基地「橫店」，十分期待有新收穫。

來自台灣銘傳大學的黃詩晴接受記者訪問表示，自己祖籍是江西人，小時候也想去江西看一看，2019年曾經和南昌大學學生交流，當時來大陸就發現電子支付很方便，可惜當時大陸微信和支付寶要實名制，台灣無法綁定，因此作罷。

相隔4年，黃詩晴帶著表姐羅紫雲跟著洪秀柱「青年團」一起來杭州，發現大陸城市樣貌又進步了，礙於沒有電子支付，很多地方現金找零有困難，當下立刻決定申辦銀行卡。

她也分享，淘寶後來可以綁台灣信用卡，手續費比較多，必須等到成年之後才能轉帳，未來有大陸電子支付省去很多麻煩，只要存一點人民幣在大陸以後就直接轉帳。

▲富邦華一開戶臨時活動攤位。（圖／記者任以芳攝）

來自新北市板橋的李鈞紘是第二次來大陸，他告訴記者，現場辦理手續只要五分鐘左右，之後綁定微信或支付寶，就可以在大陸殺手機支付，女友首次來大陸也跟著辦理。

談到對兩岸想法，李鈞紘也說，「旁觀者角度看，和平最重要，戰爭沒有好處，只會更慘。人生就是短短一輩子，不如專注自己喜歡做的事情。」

記者也問，「考慮來大陸發展嗎？」李鈞紘也說，「不一定都是在台灣，有機會也會想來看看，人生本來就是無限可能。」