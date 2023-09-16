秀水某高中前鬥毆！男替好友喬事喬不攏　深夜慘遭6少年圍毆

記者唐詠絮、陳韻如／彰化報導

彰化秀水某高中門口日前傳出鬥毆案件！一群青少年13日晚間10時許在校門前打群架，整個過程被錄下影片放上網。影片中，一群人不斷毆打一名男子，還拿安全帽攻擊，但警方到場時雙方已一哄而散。初步了解，全案起因為被打的陳姓男子替友人喬事情，引發16歲黃姓少年不滿，對方因此撂人前往埋伏攻擊，警方後續逐一通知涉案人到案，目前正積極偵辦中。

▲彰化秀水某高中前鬥毆 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方調查，陳姓男子因幫友人喬事未果，引發16歲黃姓少年不滿，雙方因此結下樑子。黃姓少年得知陳男為某夜校畢業生，且時常在學校附近出沒，13日晚間便揪了林姓、黃姓同夥等6人騎機車到場尋仇。

▲黃姓少年持安全帽猛毆陳姓男子。（圖／記者唐詠絮翻攝）

事發當時，黃姓少年等人發現陳男抵達學校附近，便衝上前對著陳男一陣狂毆，還拿出安全帽攻擊，巨打聲響驚動民眾報警，但當警方到場時，現場鬥毆群眾已一哄而散，留下被打的陳姓男子。

警方事後調閱案發現場及附近之路口監視器，過濾清查渉案車輛，確認渉案人後，逐一通知嫌疑人黃姓少年等6名未成年少年到案，全案依傷害、妨害秩序罪偵辦，相關未成年偏差行為依規定通報主管機關。

鹿港分局分局長林英煌呼籲青少年有空多從事健康運動，勿因一時的衝動，造成一輩子的遺憾，留下人生的污點。