台中女慘遭活埋！司機喊冤下車沒看到人　1小時半後驚見兩隻腳

▲台中女子慘遭活埋，司機不解的說下車時並沒看到人，除了刑責還得面臨市府究責。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市44歲潘姓女子昨天下午搖搖晃晃的走在石岡區豐勢路岡尾巷農路上，當時1輛貨車正倒車傾倒土石，41歲羅姓司機倒了第1次，過了1個半小時再傾倒第2次時，赫然發現土石堆下有兩隻腳，嚇得趕緊報警，警方已排除他殺，家屬對死因也沒有意見，羅男和49歲徐姓工地班長不解的說，他們傾倒時有下車察看，明明就沒看到人啊；2名工作人員除了面臨刑責之外，還有市府都發局等4個局處也在調查有無行政疏失？

羅男、徐男的營造公司受雇當地農民，要把低於道路約1.5公尺的農田填平，羅男從幾公里外的堤防載來合法土方整地，倒車進入狹窄農路，由於後方車斗上方還覆蓋一層紗網，以防行駛時塵土飛揚，因此要傾倒時，他還下車打開紗網，當時並沒看到車後有人。

羅男傾倒完又去載運土石，這一次，他沒有倒車，直接把車開進農路，這才赫然看到土石堆下露出雙腳，嚇得趕緊下車察看並報警，救護人員到場，潘女被土石活埋在1公尺深土堆，徒手挖出時，明顯死亡，沒有送醫。

警方表示，潘女被活埋地點沒有監視器，現場也沒人目擊，無法得知潘女當時是蹲在車後，或是跌落1.5公尺深的農田才未被人看見？只能從路口監視器看出，潘女一人搖搖晃晃的走在農路上，該條農路算偏僻，只有當地人才會行走，沒人知道她為何會出現在那裡？

2名工地人員除了被依過失致死罪嫌偵辦之外，營造公司載運堤防土石填平農田，這其中就涉及都市發展局、農業局、水利局和環保局，4個單位正調查有無行政疏失？而環保局昨晚就已依違反廢棄物清理法開出6萬元罰單。