嫌女直播主醜「還好我沒送禮物」　桃園男要賠1萬

記者黃翊婷／綜合報導

桃園徐姓男子（32歲）在今年4月7日時，於女直播主A的直播平台討論區留言嘲諷對方醜，並留下「還好我沒送妳禮物」等文字，結果反而害慘自己，日前被桃園地院法官依公然侮辱罪判處拘役10日，得易科罰金1萬元。

▲徐男在直播平台留言罵A女醜。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，徐男因故與A女起爭執，2023年4月7日晚間11時許他在家中持手機登入某直播平台，並以暱稱「不知道」在A女的文章評論區留言，包含「妳真的很沒品，還好我沒送妳禮物，醜女」等文字，把A女氣得直接跑去警局報案並決定提告。

對於上述犯行，徐男到案之後均坦承不諱。桃園地院法官認為，依據當時的客觀情境來看，徐男是基於表達自身不滿才會留下那樣的留言，但「醜女」一詞足以貶損A女的人格、名譽及社會評價，並使她感到難堪與屈辱，因此認定徐男確實有侮辱A女的犯行。

此外，法官接著表示，這件事情發生在網路直播平台的評論區，不特定多數人皆可共聞共見，符合公然要件，考量到徐男是因為與A女起紛爭才會以不雅言語辱罵，忽視人與人之間相處本應秉持彼此尊重的態度，導致A女名譽受損，雙方至今仍未達成和解，最終依公然侮辱罪判處拘役10日，得易科罰金1萬元，全案仍可上訴。