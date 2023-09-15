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洗澡時順便尿尿！醫警告「恐有失禁風險」：聽到水聲就出事

美國婦科醫師稱淋浴時排尿反而有益女性身體健康，但太常為之將導致失禁發生。（示意圖／unsplash）

▲不少人在洗澡時會順便尿尿，但醫師警告這動作「潛藏尿失禁風險」。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

不少人有在洗澡時小便的經驗，認為這樣方便、省時還能省水。對此，美國一名婦科權威醫師指出，偶爾為之實際上對女性有益，但若長期、頻繁地在淋浴時排尿，將使大腦把「流水聲」與「需要上廁所」連結起來，導致在每次打開水龍頭後，就會不自覺地想衝向馬桶。

根據英國《鏡報》（The Mirror）的報導，曾2次被授予「美國頂尖婦科醫師」殊榮的特蕾莎（Teresa Irwin）在她的TikTok帳號「dr.teresa.irwin」分享，表示在淋浴間小便其實對女性有益處，是由於直立式排尿可幫助膀胱完全排空，比起蹲、坐的動作，這種姿勢反而不會有過多的壓迫存在。

不過，特蕾莎醫師也提醒，偶爾嘗試在淋浴時小便是可以的，但切勿過度強迫自己，長期下來，將可能導致失禁的情況發生，因為大腦會逐漸習慣把流水聲與排尿需求連結，使人可能在洗碗、洗手等有水聲的環境下，自動觸發想跑廁所的欲望。

另外，有人發現，淋浴時排尿的水流速度會變得更慢，特蕾莎醫師則解釋，是因以往小解時都需要用力，站立姿勢其實能夠更加輕鬆、無壓力，所以水流較慢屬於正常現象，且並不會有任何害處。

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