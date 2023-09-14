好色男「6大面相」！嘴唇1形狀是主動肉慾派　能親近美色一定出手

▲「好色男」6大面相曝光，嘴唇1形狀是主動肉慾派，不會放過任何能親近美色的機會。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

批踢踢曾轉錄一篇報導，針對「男人跟女人誰比較色」問題進行抽樣調查，發現有83%受訪者認為男生比較色，命理網站《旺好運》就分享了6種對美色沒有抵抗力的男人面相與特徵，像是上、下嘴唇都偏厚的男人，就是熱情主動的肉慾派，不會放過任何能親近美色的機會。

《旺好運》分享的6種對美色沒有抵抗力的男人面相與特徵，分別如下：

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一、毛髮鬈曲，若天生頭髮、毛髮鬈曲的男人，加上全身手腳的毛髮也多，表示性慾強，特別好色，很受女人歡迎，他們只要遇到美女就會出手。

二、臉型修長，臉型修長的男人頗有城府，他們很善於操控異性的心理，總會讓女性不由自主想靠近，在一起後又有偷吃、劈腿的問題，最後落得人財兩失。

三、眼睛狹小，若眼睛天生狹小、瞇瞇眼的男人，他們性慾強、精力旺盛，看見漂亮的女性就控制不住慾望，想盡辦法靠近對方，是個好色之徒。

四、眉眼有痣，在眉毛、眼睛的中間，也就是「田宅宮」有痣的男人，心性比較不穩定，尤其對美色沒有抵抗力，很容易掉入桃色陷阱。

五、眼白有痣，眼白中有痣或斑點的男人，是天生的強力發電機，到哪都有桃花運，而他們也不會拒絕異性投懷送抱，就算結婚了也易受外在誘惑。

六、嘴唇渾厚，上、下嘴唇都偏厚的男人，是熱情主動的肉慾派，性方面的需求很強烈，他們對感情和性都十分坦然，不會放過任何能親近美色的機會。

▲許藍方表示，由於荷爾蒙分泌比例差異，男生性慾會比女生相對強一點。（圖／截自《可樂研究社》YouTube）

至於「男人跟女人誰比較色」話題，最美性學博士許藍方曾回答，男性荷爾蒙分泌比例，男生一般會比女生多一點，由於男性荷爾蒙跟性慾有關，因此男生的性慾會比女生相對強，但並非適用於每個人身上，「就是相對，並沒有什麼更色一點，就看你遇到的是誰」。

許藍方還說，男生性慾並不會像女生一樣，因為荷爾蒙週期改變，在一個月某幾天特別高或特別低，而是隨年紀增長而逐漸下滑（20歲至30歲比較高），至於是否年輕時性慾特別強，則未必，也可能受到心理狀態、生活工作環境、伴侶所影響。