蔡培慧爭取經費促食農列車啟動　南投市民開心體驗水果冰DIY

▲立委蔡培慧爭取農業部80萬元補助辦理南投市食農體驗活動。（圖／蔡培慧服務團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

立委蔡培慧長年積極推動食農教育，近期向農業部爭取獲得80萬元經費，於南投市辦理10場食農體驗活動，與在地業者結合，提供民眾體驗簡易加工、料理，希望拉近民眾與生產之間的距離，並從中培養吃當季、珍惜食物的觀念。

「食農列車」今日開往「熊愛呷冰」冰品店，指導大、小朋友善用當季新鮮水果，製作好吃又新鮮的美味冰棒；參與民眾陳小姐表示，南投市就在農業生產區的中心，周邊有許多優質蔬果，這次體驗活動讓大家都可以更加貼近農業，並從中培養珍惜食物、不浪費的精神。

蔡培慧表示，現場民眾都非常投入地製作水果冰棒，不僅認識在地水果、動手做、安心吃，也大大彰顯食農教育精神；她提醒南投市系列活動相當多元，除了小小農夫，還有咖啡、茶葉品茗，以及當季蔬果加工料理的市場料理實驗室等，接下來還有在地食材製作跨國料理等體驗活動，鼓勵縣民踴躍參加。

蔡培慧強調，民以食為天，了解食物從何而來，如何抵達餐桌是看起來簡單卻重要的事，拉近一般民眾與農業的距離也一直是她努力的目標，未來會持續爭取與推廣，讓南投民眾都可以吃健康、吃當季，看見農鄉的精神與價值。