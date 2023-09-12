Sony輕巧全片幅機a7C II、a7CR售價曝　開賣瞬間官網秒缺貨

▲ Sony Alpha 無反相機家族新機身。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

Sony 在稍早之前公布 Alpha 無反相機家族新機身 a7C II（a7C2）和 a7CR 的台灣售價，前者單機身售價為 NT$59,98 後者則為 NT$89,980，預計於 9 月 26 日在台上市，目前兩款機型開賣瞬間在官網已經賣到缺貨。

a7C II 延續輕量小巧的設計，配備 3,300 萬像素全片幅感光元件，專為旅行和街拍設計，而 a7CR 搭載了6,100 萬像素全片幅感光元件，相當於高級型號 a7R V，能滿足更高的影像品質需求。

這兩款新機都搭載了最新的 BIONZ XR 影像處理器和 AI 影像處理元件，提供快速而準確的對焦追蹤，並且支援高達 4K 60p 4:2:2 10bit 的影像錄製，以及 5 軸 7.0 級光學影像穩定系統，兩款新機種都提供了側翻式多角度觸控螢幕、先進的觸控式選單，並支援 Creators' App 連接手機，方便分享和傳輸影像作品。

▲ 輕巧便攜是這系列的特色。（圖／記者樓菀玲攝）



▲ 主打高像素的 a7CR。（圖／記者樓菀玲攝）



▲ 原廠底座可以直接拆換電池。（圖／記者樓菀玲攝）



A7C II 與 A74 採用同樣的 3,300 萬畫素的 CMOS，並搭載雙 BIONZ X 處理器，從外觀上來看跟 2020 年發表的初代 A7C 相去不遠，重量約 514g，機身五軸防震最高 7 級，無論是機械還是電子快門皆可 10fps 連拍，錄影規格為 4K 60fps（Super 35 裁切），僅有單一 USH-II 卡槽。

A7C II 與 A7R5 採用同樣的 6,100 萬畫素的 CMOS，算是 A7C 系列定位旗艦的機種，外觀設計一樣較為緊湊，少了軍艦部把觀景窗移到一旁，也沒有實體對焦搖桿，重量約 515g，機身五軸防震最高 7 級，無論是機械還是電子快門皆可 8fps 連拍，錄影規格為 4K 60fps，同 A7C II 一樣僅有單一 USH-II 卡槽。

▲ 備受關注的 a7C II 來了。（圖／記者樓菀玲攝）



▲ 外觀配色有銀色、黑色兩種。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 這次的機身都只有單一卡槽。（圖／記者樓菀玲攝）