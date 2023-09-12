新書發表會被爸搶走麥克風！一句話「現在我來了」讀者秒噴淚

▲圖文作家李白在IG分享創作並宣傳新書，其中一篇「現在我來了！」讓讀者秒噴淚，他後來也分享真實版照片。（圖／究竟出版／IG：bailee_story）

記者林育綾／綜合報導

家人支持你的夢想嗎？IG擁有20萬粉追蹤的「街頭故事」圖文創作者李白分享，某次在新書發表會上，他的爸爸突然舉手上台，搶走他的麥克風說道，「30年前我出第一本書的時候，我爸沒有來⋯現在我來了。」他將這段回憶畫成漫畫，也收錄在新書並在IG跟讀者分享，讓許多網友看了紛紛按讚留言「直接噴淚！」、「眼淚流不停啦！」

▼圖文作家李白分享創作並宣傳新書《火箭老媽，烏龜老爸》，其中一篇「現在我來了！」讓讀者大噴淚。（圖／究竟出版提供）

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圖文作家李白在IG分享創作並宣傳新書《火箭老媽，烏龜老爸：我家，或許也是你家的故事》，他提到，自己的爸爸是一名醫師，但年輕時也有創作夢，寫過多本小說，卻得不到家人的支持。因為爺爺希望爸爸承襲醫師的職業，還曾經因為爸爸騎車環島，罰他跪在祖先牌位前一一道歉。

而當李白長大後，從大學畢業時就選擇了這份以創作維生、起步相對困難且收入不穩定的工作，爸爸雖然擔心、不了解，但依然無條件支持他。

當李白出版第一本書時，在新書發表會上爸爸突然舉手上台，搶走他的麥克風說道，「讀者們大家好，我是李白他爸，有件事我一定要說⋯」接著說，「30年前我出第一本書的時候，我爸沒有來⋯」，「現在我來了。」

這篇圖文分享在IG時，吸引超過8萬人按讚，粉絲也紛紛留言「看到『現在我來了』直接淚目」、「淚目+1 眼淚直接飆出來」、「不知道多少人盼望自己家人跟自己這樣說」、「感覺爸爸圓夢了 真好」、「眼淚還給我～錢錢拿去啦～這樣還不買太過分了」、「喔不行了 眼淚停不下來」、「最後一頁『現在我來了』讓人噴淚！」

▲在街頭聆聽數千人的故事後，將眼光轉回自己的家，李白創作新書《火箭老媽，烏龜老爸》。（圖／究竟出版）



出版社介紹，李白是一個以收集故事維生的人，在街頭流浪的幾年裡聽了超過3000位陌生人的生命故事，決定創辦「街頭故事」把它們好好記錄下來，讓更多人看見平凡人不平凡的故事。

寫過圖文書《療傷似顏繪》、散文集《如果世界是一場派對》，以及社群經營工具書《社群故事圈粉術》。在街頭聆聽數千人的故事後，他發現自己從未好好收集過家人的故事，於是將眼光轉回自己的家，所以有了這本新書，可說是他「最坦誠相見的圖文創作」。

在他家裡有個喜歡嘗試新事物的熱血「火箭老媽」，總是走在最前面，無時無刻都在學習新技能、嘗試新玩意；但因為使命必達，也讓她常常把「家人是否完成一件事」放在「家人的心情好壞」之前。

而老爸每次出門都走在最後面，所以被稱為「烏龜老爸」，與人為善、博學開明，總是相信孩子的抉擇；但在急切地把自信分給孩子之後，卻常常說出「這個我肯定做不到」、「那是年輕人的權利」之類的話。

李白分享，家人有時是焦慮的源頭，有時也是最好的解藥；但有多少人真正了解家人，或者是否曾以足夠的耐心，跟家人們坦誠相對？期望透過這本書，也能讓讀者開始懂得更靠近自己的家人。《火箭老媽，烏龜老爸》新書由究竟出版發行。

▼「現在我來了！」故事引發廣大迴響，李白後來也在IG分享真實版照片。（圖／Instagram：bailee_story）