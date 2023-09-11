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巴西蛋逾4個月還在賣「鮮度遭質疑」　農業部：保鮮期有120天

▲農業粉專「Linbay好油」質疑進口蛋能否放四個月。（圖／翻攝自Facebook／Linbay好油）

▲農業粉專「Linbay好油」質疑進口蛋能否放四個月。（圖／翻攝自Facebook／Linbay好油）

記者楊惠琪／台北報導

巴西進口蛋爭議不斷，農業粉專「Linbay好油」今（11日）再指出，農業部先前說巴西進口蛋最後一批是5月30日裝船，但前幾天通路架上還可買到巴西蛋，製造日期是9月5日，保存期限是10月5日，質疑進口蛋保鮮期能否超過4個月。農業部畜牧司副司長李宜謙回應，這批巴西進口蛋經噴膜處理可放120天，扣掉運輸和洗選包裝時間，真正保鮮期是到9月30日，至於業者產品標示是否不實，則要看食藥署的規定。

農業粉專「Linbay好油」指出，進口蛋維持冷藏情況可放110天，但台灣沒有維持冷藏，而且經過洗選根本沒辦法保存，「這種蛋跟你說還可以放一個月，誰買到誰倒楣」，批評政府部門就是這樣對進口蛋放水，造成對國產蛋不合理的競爭，導致消費者動不動就買到臭蛋、爛蛋，甚至有蛋商分配到的進口蛋還沾滿雞屎。

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李宜謙表示，巴西最後一批來台的進口蛋可以保鮮120天，因為先經過洗選後再噴膜處理，所以推算保存期限可以到九月底，而運送抵台後交由洗選業者處理，依慣例製造日期就是洗選日期，所以製造日期印9月5日沒有問題，至於該批進口蛋明明只能到九月底，卻標示10月5日到期，李宜謙僅說，業者應遵守食藥署相關規範。

▲農業粉專「Linbay好油」質疑進口蛋能否放四個月。（圖／翻攝自Facebook／Linbay好油）

▲農業粉專「Linbay好油」爆蛋商分配到的進口蛋還沾滿雞屎。（圖／翻攝自Facebook／Linbay好油）

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