6屁孩爽玩手銬遊戲慘了！他猜輸拳被押到鎖店開鎖　警出手追查

▲桃園中壢多名男子猜拳耍玩警用手銬，並銬住猜輸的白衣男子雙手。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

有關民眾PO網於機車改裝店內多名男子玩鬧的使用警用手銬並銬住另一名白衣男子雙手，因無鑰匙乃求助開鎖店鎖匠，還玩起警察辦案押解嫌犯的橋段，鎖店老闆看傻眼還一度擔心成為共犯不敢解鎖，所幸老闆迅速解開銬影片。轄區警方表示，此行為已經觸法，警方將追查相關人等到案，依社會秩序維護法函送，依法可處新台幣3萬元以下罰緩或3日以下拘留。

▲還模仿警方押解嫌犯橋段前往鎖店開鎖。（圖／記者楊熾興翻攝）

民眾PO「社會事新聞影音」影片中，指稱昨晚在中壢區某家機車改裝用品店內，有6名屁孩互相猜拳，猜輸的白衣男子雙手被警用手銬銬住，但因無鑰匙可打開，於是前往鑰匙店找鎖匠解鎖。過程中還玩起還玩起警察辦案押解嫌犯的橋段，鎖店老闆一看傻眼，還一度擔心成為共犯不敢立即解鎖，在男子保證為自行購買後，老闆才進行解鎖並迅速解開銬。

▲一度還讓鎖店老闆擔心成共犯，不敢立即解開手銬。（圖／記者楊熾興翻攝）

對於男子等人把玩手銬行為，轄區中壢分局自強派出所所長張冠貿表示，此行為已經觸法，警方將依據影片內容追查通知相關人等到案，依社會秩序維護法函請台灣桃園地方法院簡易庭審理，本案依法可處新台幣3萬元以下罰緩或3日以下拘留。警方呼籲警銬係警械使用條例管制之警械，民眾不可擅用，以免觸法。