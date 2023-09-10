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快訊／基泰建設董事長陳世銘「兩度鞠躬道歉」

記者鄺郁庭／綜合報導

基泰建設新建案「基泰大直」因為施工不慎，日前造成鄰近公寓大規模傾斜、坍塌，至今撤離440人左右。事發第4天，基泰建設今（10）日終於開重大訊息說明記者會，下午3點記者會一開始，董事長陳世銘便向媒體及大眾兩度鞠躬致歉，「非常抱歉要讓各位，假日還要來參加今天的記者會」。

基泰董座陳世銘鞠躬致歉（圖／ETtoday）

▲基泰董座陳世銘鞠躬致歉。（圖／ETtoday）

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記者會開始後，陳世銘站起身先向在座長官、媒體記者致歉，因為事情發生後，精神和人力物力都花在工地安全，直到現在才召開記者會，讓大家假日還要參加記者會，他對此深深鞠躬道歉並致謝。

接著，他提到營造廠的施工不慎，造成附近鄰居損害，對住戶受到的傷害感同身受，「所以我也要在這裡，對於所有受到傷害的、我的鄰居們，也要深深的對你們一鞠躬，來謝謝你們對我們的支持」，並彎腰鞠躬。

據了解，「基泰大直」鄰近公寓大規模傾斜、坍塌後，基泰建設一度神隱，使台北市長蔣萬安9日指示法務局向法院遞狀聲請「假扣押」。台北市副市長李四川今早則說明，已與基泰工程總經理取得聯繫，並在台北市政府召開會議，取得3點共識。

李四川10日上午赴大直現場視察，李四川表示，今早9時30分已與基泰工程經理到台北市政府召開內部會議，討論所有受災戶未來如何安置，並取得了3項共識。

李四川提及，第一點，基泰答應提撥1億在市政府法務局的富邦銀行做信託，以支應所有救災、僱員安置經費等；第二，就房子損害的25戶住戶部分，不管是基泰要蓋回去還，或是由市府公辦都更，基泰都會全力配合市政府辦理；第三，如果救災戶不願意，要到外面租房，基泰也願意付3年租金。不過，這是目前初步研擬、雙方檢討後的3點共識，實際情況得依基泰說明。

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