老年病年輕化！女大生換褲子閃到腰　送醫查出「腰椎間盤突出」

▲女大生換褲子時不慎閃到腰。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者林郁婷／綜合報導

不少老年病的患者都有年輕化趨勢。貴州一名女大生近日在宿舍換褲子時，突然閃到腰全身動不了，在室友陪同下送醫檢查，沒想到竟確診腰椎間盤突出和肌肉拉傷，也讓網友笑稱「宿舍新規：不准獨自一人在宿舍換褲子」。

據《板扎視頻》報導，這名女孩換褲子的時候抽筋，全身動彈不得，室友幫忙叫了救護車，陪她到醫院，三人坐在車上忍不住笑了出來，躺在擔架上的女孩則是覺得丟臉，拿手遮住自己的臉。

▲女大生在室友陪同下送醫。（圖／翻攝自微博／板扎視頻）



女孩到醫院後經過檢查，確診腰椎間盤突出以及肌肉拉傷，躺在病床上接受治療，而室友們則是一邊照顧她一邊用手機紀錄，出院回到宿舍後，由於無法爬樓梯上床，只能鋪棉被睡在地上，畫面相當搞笑。

網友爆笑回應，「舍友：有鏡頭，不能笑。不行，實在忍不住……哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈」、「很抱歉用這種方式認識你」、「這條褲子以後是不敢再穿了」。還有人為女孩擔憂，「標題看著挺好玩的，其實腰椎是真的有問題了，穿褲子刷牙脫衣服都有可能拉扯到，好好注意吧腰椎健康才有生活質量」、「中國年輕人需要動」。

據了解，近幾年糖尿病、高血壓、心腦血管疾病、老人痴呆、骨質疏鬆及肌少症等等，在年輕人中越來越普遍，原本患者多為中老年群體的疾病也呈現年輕化趨勢。