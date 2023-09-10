晃到以為墜機！足球隊赴摩洛哥比賽遇強震　球員嚇到夜宿飯店泳池

▲甘比亞國家足球隊遇摩洛哥地震，主教練回憶事發當時情景。（圖／IG／tomsaintfiet）



記者王佩翊／編譯

北非國家摩洛哥8日發生規模6.8強震，造成至少2012人死亡，且有上千名傷者情況危急。為參加比賽前往摩洛哥的甘比亞國家足球隊教練回憶道，一開始還以為是飛機墜毀了，沒想到竟是強震，而球員中有許多人曾經歷2月的土耳其地震，因此對他們也造成極大的心理壓力。摩洛哥足球國家隊則在第一時間捐血，以救助更多的地震災民。

根據CNN報導，甘比亞國家足球隊為參加足球非洲國家盃外圍賽前往馬拉喀什市（Marrakech），原預計對戰剛果共和國，但8日卻在摩洛哥遭遇6.8強震。主教練賽恩菲（Tom Saintfiet）表示，「一開始我以為有人敲我的門，但隨後發生的巨響一度讓我以為有飛機墜毀了，因為我們住的飯店離機場很近。」

▲▼摩洛哥地震已造成至少2000人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

賽恩菲直言，「後來事情變得越來越可怕。牆壁持續搖晃，天花板上的東西都掉下來。」賽恩菲隨即召集整個球隊的成員，離開建築物，並待在飯店的游泳池外過夜。

賽恩菲說，很多球員都被嚇壞了，難以入睡，而在國家隊內有部分球員2月才剛經歷造成數萬人死亡的土耳其地震，再次經歷恐怖地震對他們而言是極為痛苦的事。

甘比亞與剛果共和國的賽事原定10日舉行，目前尚未確認是否取消，不過摩洛哥足協稍早已宣布，在跟非洲足協確認後，摩洛哥對賴比瑞亞的比賽確定延遲。

另一方面，摩洛哥國家足球隊成員9日紛紛拉起袖子捐血，希望能藉此支持在此次地震中受傷的災民。