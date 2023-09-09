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鋼鐵小廚娘教你30天炸出性感腹肌、翹臀　「1秘訣」爽吃不復胖

▲▼ 增肌減脂健身訓練課程

▲增肌減脂健身訓練課程。（圖／ETStar學習雲）

記者施怡妏／綜合報導

整天坐在辦公室裡，屁股越來越大怎麼辦？對身材越來越沒有自信，想要有好的體態，但不知道怎麼開始，就讓「鋼鐵小廚娘」手把手帶你做運動，只要堅持30天，每天15分鐘，就可以找回S曲線，擺脫肉肉的肚子，擁有性感馬甲線，穿上露肚裝更有自信，點開「ETstar學習雲」的官網就可以報名囉！

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您是否有這樣的困擾？明明已經吃很少了，體重卻一直下不來，吃垃圾食物好有罪惡感，練得辛苦，體重忽高忽低，不斷復胖好崩潰。

跟著「Joyce914 鋼鐵小廚娘」學會正確的動作，發力的位置對了，每一下都可以精準練到，省下許多摸索的時間，還可以避免受傷，從基礎重訓到進階健身，都能學到，堅持30天，0基礎也可以加入健人行列；課程中也會教健身房的器材認識與使用，不必害怕走進健身房，此外，還有超夯的爆汗燃脂訓練課程，不想出門，在家運動也OK！

有效的增肌減脂運動，一定要搭配飲食管理，才會有顯著的效果，課程除了會教健身運動的知識，也會教低脂高蛋白餐的料理準備，輕鬆做出營養又有飽足感的健身餐，選對食物就能越吃越瘦，不用挨餓也可以擁有完美體態，也不用擔心復胖找上門。

▲▼鋼鐵小廚娘也分享她的健身過程，成效明顯而且持續。（圖／鋼鐵小廚娘提供）

▲▼鋼鐵小廚娘也分享她的健身過程，成效明顯而且持續。（圖／鋼鐵小廚娘提供）

▲▼鋼鐵小廚娘也分享她的健身過程，成效明顯而且持續。（圖／鋼鐵小廚娘提供）

「ETStar學習雲」首波上線的師資還有：Netflix《華燈初上》文化顧問的兩性關係節目指定專家條通女王席耶娜，傳授秒被搭訕的超猛撩心術，這堂課未開站先轟動，上網測試己有2400多人關注、訂購；而扶輪社、獅子會指定的秒殺級手機攝影老師陳志亮（阿亮老師），則從線下走到線上，教人把人拍漂亮；《女人我最大》彩妝老師Pink、《中國好聲音》歌手指定詞曲創作者周書彥國際級永生花設計授證教授陳艷等。

未來，「ETStar學習雲」將持續擴充課程內容，邀請更多重磅老師，以確保每位學習者都能找到適合自己的學習機會。

更多課程請點

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ET快訊
鋼鐵小廚娘教你30天炸出性感腹肌、翹臀　「1秘訣」爽吃不復胖
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