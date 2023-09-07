48歲患者膽固醇過高！醫給建議「每天吃1水果」　3個月降回正常值

▲一名48歲患者因為膽固醇過高就醫，聽從醫師的建議，連續3個月每天吃半顆酪梨、交替的一天則吃5顆開心果，結果壞膽固醇降為正常值。（示意圖／姜國輝記者攝）



記者柯振中／綜合報導

一名48歲的患者因為膽固醇過高就醫，檢查時發現總膽固醇260、低密度膽固醇180，不過在腎臟科醫師江守山的建議下，連續3個月吃半顆酪梨、開心果，沒想到壞的膽固醇因此降到正常值，已經不需要再接受治療。

江守山在節目《健康好生活》當中分享，這名患者就診時總膽固醇260、低密度膽固醇180，依據目前的健保規範，患者的狀況、膽固醇已達到使用降膽固醇藥物的標準。

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不過，江守山解釋，這種低密度膽固醇（壞膽固醇）其實並非這麼壞，裡面共細分成5種，其中只有小而濃的膽固醇、氧化膽固醇會引起心血管疾病，於是他再進一步做了檢查。

▲患者連續3個月每天吃半顆酪梨，壞膽固醇最後降回正常值 。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



遺憾的是，患者的低密度膽固醇當中，有很高比例是小而濃的膽固醇，這種膽固醇很容易跑進血管內皮裡面，形成動脈粥狀硬化，屬於高風險膽固醇型態。

江守山思考過後，決定按照研究文獻的內容，要求患者每天吃半顆酪梨，交替的另一天則是吃5顆開心果，而就這樣連續服用3個月，患者再回診時，小而濃的膽固醇已降為正常值，雖然LDL（低密度脂蛋白膽固醇）仍舊有150，但這時候已經不需要治療，「因為他真正壞的部分已經解決了。」

江守山進一步解釋，為何酪梨會有這麼神奇的功效，是因為除了礦物質、維生素以外，酪梨還含有單元不飽和脂肪酸Omega-9，且含量相當高，是一種全身都是寶的水果。