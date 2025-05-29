日本「職場討厭鬼驅趕神器」爆紅！OL嚇壞：噴完2週主管消失了

▲日本社群平台一款名為「淨化鹽噴霧」商品大爆紅。（翻攝自官網）

圖文／鏡週刊

日本社群平台近日一款名為「おいせさんお浄め塩スプレー（淨化鹽噴霧）」商品大爆紅，因為使用者頻傳「避邪」實例，被網友戲稱為「去死啦噴霧（しねどすスプレー）」。據稱，該產品效果強烈，不僅能改善職場氣場、驅趕厭氣人物，甚至有人用後成功擺脫騷擾鄰居、令人困擾的上司，簡直職場討厭鬼驅趕神器，話題熱度持續延燒。

官網顯示，這款噴霧是以富含礦物質的日曬鹽為基底，搭配天然乳香與迷迭香精油製成，原為個人與空間的靈性淨化用品，近來因大量「驚人效果分享」迅速竄紅，成為日本OL與租屋族心中的人氣商品，也因為留言太真實，讓網友紛紛看到笑出來。

▲Amazon日本用戶對「淨化鹽噴霧」使用感想。（翻攝自threads）

Amazon日本用戶對「おいせさん お浄め塩スプレー（淨化鹽噴霧）」使用感想表示，「我用了這噴霧兩個月後，一直來騷擾或偷窺的鄰居搬走了！雖然感覺有點唬人，平常我也完全不信這種靈性商品，但我每天都懷著『要斷開』的心情，在鄰居的家附近噴。我還去神社祈願，並和靈媒等各種單位諮詢、用盡各種辦法。搭配行動和意念來使用這款噴霧，我覺得還不錯。」

「平常根本不信這類東西，但這次發生了幾件太離奇的事情，讓我不得不信……① 朝某個我很討厭的前上司「A」的名字噴時，他在2週內突然從公司消失（之後聽說是因病辭職）。② 朝上司A的辦公桌和置物櫃噴了之後，一週內他開始莫名其妙身體不適、請假。③ 噴了之後不到24小時，另一位也討厭的上司B突然因為急性胃炎送急診。我其實不是抱著詛咒的心情去用的，但當事人都臉色發青、像中邪一樣，我自己都嚇到。效果太強太嚇人了????」

▲也有網友留言認為，整體評價就是不好也不壞。（翻攝自@cosme）

也因為效果太離奇，傳言這款淨化鹽噴霧不能朝自己噴，否則將招來厄運。日本知名美妝網站「@cosme」則有網友留言「整體評價就是『不好也不壞』那個被調走的人也是個會職場霸凌的人，卻還升了職，根本性的問題完全沒有改善。」顯然並非每件事都這麼神奇。

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