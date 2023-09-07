超迷你「指甲可頌」4顆賣87元！網酸：吃麵包還得帶放大鏡

▲NUDAKE上海店推出超迷你「指甲」可頌。（翻攝自紅星新聞）

圖文／鏡週刊

來自南韓的藝術甜點品牌NUDAKE，這幾年在中國上海設點，近日推出一款超迷你「指甲」可頌，4顆售價高達20元人民幣（約新台幣87元），相關開箱畫面曝光引發熱議，有網友狠酸「吃個麵包還得帶個高倍放大鏡，麻不麻煩？」

根據《紅星新聞》報導，NUDAKE近日推出超迷你「指甲」可頌，4顆售價20元人民幣（約新台幣87元），據了解此品項為韓國品牌方指定生產，採取手工製作，目前整體銷量「還可以」。

▲4顆售價高達20元人民幣（約新台幣87元）。（翻攝自紅星新聞）

NUDAKE這個品牌是由韓國眼鏡品牌Gentle Monster延伸出來，從2019年開始進攻中國市場，並於北京、上海、寧波設立3分店，不過今年5月該品牌已從北京SKP-S撤出。NUDAKE最知名的商品為「山峰蛋糕」，這幾年所推出的新產品多為節慶蛋糕及禮盒。

這回NUDAKE推出超迷你「指甲」可頌引發熱議，不少大陸網友留言表示，「買這種的肯定是不缺錢的！」「這個算不算智商稅，我是不會買。」「愚昧無知者多，為什麼不騙這些呆瓜」、「你買就是你自己的問題。這個不怪老闆。」

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